杨荣文出任创新科技公司独立非执行董事

（早报讯）著名科技公司创新科技（Creative Technology）宣布委任杨荣文为独立非执行董事，即日生效。

创新科技公司今天（11月15日星期一）闭市后发布文告指出，杨荣文（67岁）在公共及私人企业界有超过40年经验，在2012年至2019年担任香港挂牌嘉里物流联网有限公司（Kerry Logistics Network）董事长，并在2019年至2021年担任郭氏集团（Kuok Group）的资深顾问。

杨荣文在2012年和2018年，开始出任香港挂牌友邦保险（AIA Group）和美国纳斯达克挂牌公司拼多多（Pinduoduo Inc）的独立非执行董事。

在1988年至2011年，杨荣文在新加坡政府服务，曾任财政部政务部长，之后历任新闻与艺术、卫生、贸工和外交部长。在1988年以前，杨荣文在新加坡武装部队空军和国防部任职，取得准将军阶。

创新科技公司主席兼首席执行官沈望傅表示：“杨荣文在国际事务和领导角色方面的丰富知识和经验，他将是创新科技董事会珍贵的一员，给予创新科技非常宝贵的指导和支持。当我们在这个困难和不确定的时代前进以迎接挑战时，创新科技将从他的观点和洞察力中受益。”

创新科技今天股价跌1.42％，闭市报2.08元。