新航集团乘客运载能力 在10月份增至疫情前的34％

（早报讯）疫苗接种者旅游走廊计划（VTL）使新航（SIA）10月份集团乘客运载能力（passenger capacity）已达到疫情前水平的34％，环比增加了六个百分点。

新航集团的VTL网络原已有文莱和德国。在今年10月份，这个网络扩展至包括丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、应该以及美国。新航说：“这使得新加坡和这些国家之间的旅行得到了有意义的恢复，并因此使这些路线的客运量增加。”

新航今天（11月15日星期一）闭市后发布10月份营业数据。

该新航的每月营业数据一般都会提到集团的乘客运载能力，有时会提供预测。上个月它透露集团今年9月份的乘客运载能力是在疫情前32％水平。上周新航发布第二季业绩时则进一步预期集团的乘客运载能力到今年12月可达到疫情前的43％，客运网络将覆盖疫情前的一半目的地（共73个地点，包括新加坡）。新航总裁吴俊鹏在业绩汇报会上也表示，以集团目前的业务水平，乘客运载能力可达疫情前水平的37％。

新航今天指出，到今年11月，集团的VTL网络还将包括澳大利亚、韩国和瑞士。当新加坡—西雅图—温哥华的季节性航班从2021年12月2日开始时，加拿大也将加入该VTL网络。此外，集团正在敲定吉隆坡和新加坡之间的航班时间表。随着这些航班的加入，新航集团的VTL网络将包括14个国家的21个城市。

其营业数据也显示，集团10月份的收费客运公里（passenger traffic）环比扬升13.9％。集团10月份的乘客运载率（passenger load factor）达到19.9％，同比增加4.1个百分点，环比增加1.4个百分点，因VTL使欧美需求较强劲。在10月底时，集团的客运网络覆盖65个地点（包括新加坡）。

新航货运（SIA Cargo）在10月份的货物运载率（cargo load factor）为87.2％，同比上升1.7个百分点，因为货运量同比增加58.1％，而运载能力增加55.0％。

新航今天股价涨0.94％，闭市报5.39元。