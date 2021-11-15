战胜菲律宾缔造历史 新加坡进入男团决赛

新加坡男队谢睿恒、王炜雄、梁哲銘和谢宇昇在2021年迪拜保龄球超级世锦赛（IBF Super World Championships）发挥神勇，以247比228力压菲律宾闯进男子团体半决赛，坐亚望冠。

随着我国男队闯入决赛，他们已缔造历史最佳成绩，此前最好的成绩是2018年香港世锦赛的铜牌。

他们今天（11月15日）下午（新加坡时间）在八强以257比215打败阿联酋队成功闯进半决赛后，刚才在迪拜世博中心户外举行的半决赛淘汰同样来自东南亚的劲敌菲律宾，获得决赛门票。

菲律宾曾在2019年东南亚运动会获得银牌，新加坡则排名第五，无缘领奖台。

根据比赛规则，教练在每场比赛开始前将从四名球员中挑选三人出战。戴着口罩出战的谢睿恒、梁哲銘和谢宇昇拿出不俗表现，连续五次完成全倒。菲律宾球员在第七格出现失误只能击倒七瓶，他随后也没能完成补中，这时再次完成全倒的新加坡队已锁定胜局。

另一场半决赛在2019年男团金牌马来西亚和韩国之间展开，但马来西亚队状态不佳，比赛在第五格开始就已分出胜负。韩国球员连续九次完成全倒，负责第十格比赛的球员顶住压力再次完成两次全倒后，最后一球却戏剧般地只击中九瓶，虽然没能以完美的300分结束比赛，但已以299比184的压倒性胜利打败马来西亚晋级。

新加坡与韩国的男团决赛将在明天（16日）凌晨12时左右展开，有兴趣的读者可前往官网观看。