吉宝企业不会再上调对报业控股的收购价

（早报讯）就竞争对手Cuscaden Peak财团提出更高的献议价，要收购新加坡报业控股（SPH）非媒体业务，吉宝企业（Keppel Corp）表示不会再上调献议价，并指出报业控股股东若接受献议，每股预计还可获约3分的未来现金派发。

吉宝企业今早答复媒体询问时说：“我们相信，吉宝的最终献议价是令人信服的双赢提议，就让吉宝企业和新加坡报业控股的股东各自做出决定。”

它重申在上周二（9日）上调的每股2.351元的收购价，比报业控股在3月30日的交易价高出57%，而最终的价格也取决于吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位和新加坡报业控股房地产投资信托单位（SPH REIT）。

吉宝也指出，若接受献议，报业控股股东预计可在明年1月中获得的吉宝信托单位和报业控股信托单位，将可获派发应计股息。假设收购交易在1月15日完成，两个信托单位的应计股息相当于每股3分。

吉宝指出，它已获得澳大利亚外国投资审查委员会和新加坡金融管理局的所需监管批准。即使竞争对手能够获得所需批准，也还要一段时日。

若交易获得通过，吉宝将能在明年1月中旬之前支付收购价给报业股东，这也是股东可以最快获得有关款项的时间。

“该协议安排越早获得批准，对报业控股越好，这将能给各利益相关者减少任何进一步的不确定性和不稳定性以及维护价值。”

Cuscaden Peak是由旅店置业（Hotel Properties）、凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）以及丰树产业集团（Mapletree Investments）的子公司组成。

财团将现金献议提高至每股2.36元，同时提供报业控股房地产投资信托（SPH REIT）股票分配的选项。

选择股票分配的报业控股股东，每股可以得到1.602元现金，以及0.782股报业控股房地产投资信托单位。按11月12日闭市价计算，每股收购价为2.40元，对报业控股的估值则为39亿元。财团上月向报业控股提出每股2.10元现金收购献议。

吉宝上周提出的新献议，将现金部分调高0.20元。报业控股股东每持有1股，可获吉宝企业支付的0.868元现金、0.596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位，以及来自报业控股的0.782股报业控股房地产投资信托单位。按11月9日的股价计算，每股收购价为2.351元。

报业控股将在12月8日召开特别股东大会和协议会议，让股东决定是否接受吉宝的献议。

报业控股和报业控股房地产投资信托昨天暂停交易。吉宝企业和吉宝房地产信托皆收高，闭市报5.31元和1.16元，涨0.38％和0.87％。