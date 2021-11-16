（早报讯）投资者警惕通货膨胀和冠病疫情发展，新加坡海峡时报指数昨日尾市转跌为升，取得0.38％涨幅或12.13点，闭市报3240.58点，主要支持仍然来自银行股。

随着投资者等候经济数据和企业业绩报告，美国隔夜三大股指都横摆。

今天值得关注的股票如下：

*就竞争对手Cuscaden Peak财团提出更高的献议价，要收购新加坡报业控股（SPH）非媒体业务，吉宝企业（Keppel Corp）表示不会再上调献议价。

吉宝企业今早答复媒体询问时说：“我们相信，吉宝的最终献议价是令人信服的双赢提议，就让吉宝企业和新加坡报业控股的股东各自做出决定。”

它重审在上周二（9日）上调的每股2.351元的收购价，比报业控股在3月30日的交易价高出57%，而最终的价格也取决于吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位和新加坡报业控股房地产投资信托单位（SPH REIT）。

报业控股和报业控股房地产投资信托昨天暂停交易。吉宝企业和吉宝房地产信托皆收高，闭市报5.31元和1.16元，涨0.38％和0.87％。

*雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）今早表示，信托私下配售1亿5259余新的合订证券，共筹到1亿5000万元资金。

当中约10万元元已部分用在资助收购美国德克萨斯州的学生宿舍项目，另约6130万元则用来部分资助伊利诺伊州香槟市（Illinois Champaign）永久地契学生宿舍项目。

该信托也另外发出文告表示已完成收购伊利诺伊州香槟市永久地契学生宿舍项目的交易。该项目的价格为8325万美元（1亿1240万新元）。

*新航（SIA）昨日股价涨0.94％，闭市报5.39元。新航昨日闭市后透露，它10月份乘客运载能力（passenger capacity）已达到疫情前水平的34％，环比增加了六个百分点。10月份收费客运公里（passenger traffic）环比扬升13.9％。集团10月份的乘客运载率（passenger load factor）达到19.9％，同比增加4.1个百分点，环比增加1.4个百分点，因疫苗接种者旅游走廊计划（VTL）使欧美需求较强劲。

*宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）透露，它已完成以4亿6325万澳元（4亿5400万新元）收购澳大利亚公司沃尔沃斯（Woolworths）位于新南威尔士州总部房地产的交易。信托如今总共有29个工业房地产，26个在新加坡，三个在澳洲。

*翱兰国际（Olam International）昨日股价涨2.96％，闭市报1.74元。翱兰国际透露取得一个分多个部分的循环信贷设施，总计12亿5000万美元（16亿9000万新元）。它将动用这个贷款设施为公司和子公司的现有贷款再融资。

*丰益国际（Wilmar International）透露，获得纳入道琼斯可持续发展指数全球指数（Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World Index）的食品、饮料和烟草行业组别里。该指数包括全球322家在环境、社会和治理（ESG）方面表现最好的公司。