超过85万人接种追加剂 200起疑似不良反应

（早报讯）截至今年10月底，本地约有85万4268人已接种冠病疫苗追加剂，当中有200起疑似接种后出现不良反应的报告，占接种追加剂总数的0.02％。

卫生科学局今天在第七份冠病疫苗安全监测报告透露这点，疫苗追加剂接种工作自9月15日开始。

接种追加剂后通报的不良反应包括红疹、血管性水肿、胸口不适、呼吸急促、发烧、虚弱和晕眩。当中有十起严重不良反应报告，出现心肌炎（Myocarditis）和血管性水肿（angioedema）等情况。整体而言，不良反应的报告与首两剂相似，没有增加的现象。由于追加剂接种工作刚推出，卫生科学局会继续密切观察不良反应的情况，在所需时通知民众并采取相关的行动。

截至上个月底，本地施打的辉瑞和莫德纳冠病疫苗达995万3673剂，其中当局接到1万3334起（占剂量总数的0.13％）疑似接种后出现不良反应的报告。其中，有634起属严重不良反应，占剂量总数的0.006％。常见的严重情况包括严重过敏反应（anaphylaxis），占86起。这些案例会由卫生科学局密切监督。多数人已康复或在康复中。

出现不良反应的公众，约78％在60岁以下，这与疫苗临床试验的观察一致，60岁以下者会出现较多的反应。此外，约66％是女性。

至于12岁至18岁的接种者，当局接到798起不良反应的报告。常见的不良反应包括红疹、眼部、脸部和嘴唇红肿、胸口不适、呼吸急促、发烧、和晕眩等。这些不良反应一般在几天内消退，与国外反映的情况相同。

至于科兴疫苗，在我国所注射的20万6722剂量，共出现171起疑似接种后出现不良反应的报告，占剂量总数的0. 08%，这包括14起（占0.007%）严重不良反应。所注射的4万8697剂中国国药集团（SinoPharm）疫苗，当局接获17起（占0.03%）疑似不良反应报告，当中包括一起属严重不良反应。

当局指出，不同疫苗出现不良反应的报告数量不能直接做比较，因为不同疫苗在不同阶段开始使用。