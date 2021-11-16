我国将为外籍海员提供1万2000剂疫苗

（早报讯）目前已有超过8000名外籍海员在本地接种至少一剂冠病疫苗，我国下来将继续为外籍海员提供多1万2000剂疫苗。

根据海事及港务管理局和新加坡船务公会等机构的联合文告，我国从昨天（15日）起至明年6月30日，展开下一阶段的海员接种计划（SEAVAX），为停靠在本地港口的远洋船舶海员以及同本地船只签约的海员提供至少1万2000剂疫苗。

这项疫苗接种计划将由新加坡船务公会所领导的国际海运劳资政联盟负责。

我国从今年4月起，为常驻本地的外籍海员接种疫苗，并从8月开始，也为非常驻的外籍海员接种疫苗。

我国目前已为超过8000名外籍海员接种至少一剂疫苗，九成已完成疫苗接种。当中，有5200名海员在停靠于本地海港的船只上工作，另外2860人则是在游轮、渔船、货船、区域渡船、游艇等工作。

与此同时，在本地共有超过3万7800名前线海事人员已完成疫苗接种。

我国下来也会继续和船务业者合作，以协助海员换班。自去年3月以来，我国已协助超过19万名海员进行替换，到了下个月底之前人数预计将达到20万人。

交通部高级政务部长徐芳达说，为海员接种疫苗、协助他们换班等，对保护海员的健康与安全非常重要，同时也能保障国际供应链不受影响。

他也说，若海运公司和海员有进一步的需求，我国可提供更多疫苗。