部分小贩中心月底可让同户五人堂食 商联会担心操作困难

（早报讯）从本月底起，落实疫苗接种差异化安全管理措施的小贩中心和咖啡店，可允许最多五名同住接种者同桌堂食。因小贩中心客流量比较大，受访商联会担心若要检查食客证件，会导致小贩中心入口处出现排队人龙，造成不便。

卫生部长王乙康昨天（11月15日）在抗疫跨部门工作小组记者会上宣布，国家环境局和新加坡食品局正与市镇理事会、小贩中心商联会和咖啡店业者合作，落实差异化管理措施，让更多完成接种的同住者可同桌用餐。

首批小贩中心名单和措施细节有待宣布。受访的小贩中心商联会代表也表示，目前均未收到环境局的通知。

牛车水大厦商联会主席林玉铭受访时说，目前小贩中心的安全管理措施已相当完善，约五六个入口处都有专门的工作人员负责把关，确保食客使用SafeEntry登记并已完成疫苗接种。不过，他认为下来若要在入口处检查食客的证件以确保他们同住，在执行上恐怕有不少挑战。

“尤其是在繁忙时段、人很多的时候，如果工作人员在小贩中心的入口要逐个检查大家的证件，可能会有点麻烦，导致食客进来小贩中心时需要排队。”

他也建议，若能在每个入口处开设两条不同的队伍，一个专门给一起用餐的同住者，另一个给其他食客，或能避免出现排队人潮的情况。同时，在入口处加派更多人手也能加快检查程序。

红山景小贩商联会主席陈德也担心，食客若不愿意配合当局的指示，出示相关证件，可能会引发不必要的争执。

“一些人可能会觉得一家人来小贩中心用餐还要检查身份证很麻烦，不愿意拿出证件，可能会发生口角，或闹得不愉快。”

他也说，目前食客可通过三个指定入口处进入小贩中心，过程都非常顺畅，但下来若要检查他们的身份证，可能会拖慢整个过程。

海格路小贩与商店联谊会主席傅联成则认为，餐馆较早前已允许同住者最多五人堂食，食客对这一措施已不陌生，相信在落实方面不会太困难。

“环境局人员也会经常来小贩中心稽查，下来开放让一家人一起用餐，我觉得不会很难执行，大家应该都习惯了。”

他指出，目前大多食客都选择打包，而不太敢在小贩中心内堂食，条例放宽后，预料生意不会显著改善。