新航斥资超过2亿元 更新波音737-8型客机机舱产品

（早报讯）国际旅游逐步复苏，新加坡航空公司看准时机，时隔三年多再推出全新的机舱产品，为旗下的波音737- 8型客机换上新装，让这款窄体客机也能提供类似宽体客机的舒适飞行体验。该型号的客机预计下来几周投入服务。

新航相信是首家在冠病疫情期间推出新机舱产品的航空公司，反映了公司对旅游业复苏的信心。

新航今天（11月16日）在媒体预览会上宣布，整个研发、设计和安装工程耗资约2亿3000万元，六架波音737- 8型客机（原称波音737 MAX 8客机）已完成改装，另31架客机日后交付给新航时，将装上新机舱产品。

以上六架737-8型客机原属于胜安航空，但随着胜安并入新航，这些客机已加入新航机队。据悉，受疫情影响，加上737- 8型客机之前因两度失事被禁飞，改装工程延误了约一年。

换上新装后，每架737-8型客机一共设有154个座位，商务舱座位从之前的12个减至10个，经济舱座位则维持在144个。

新机舱产品更着重人体工学。新的商务舱椅子可打开成长约76寸的床，也有更多的储存空间存放个人物品。经济舱座位的新设计将让乘客有更多空间，也有能调整四个模式的头靠。

所有座位都装上椅背机上娱乐系统，让乘客享受最新的KrisWorld娱乐内容。全机也将提供机上无线网络和移动数据衔接服务。

新航透露，737-8型客机将在下来几周逐步投入服务，提供短程至中途服务。航点可包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、马尔代夫、尼泊尔及泰国。航班详情有待监管机构批准，并会在日后公布。

新航执行副总裁（商务）李立兴说，新的机舱产品是耗时三年研发和努力后所取得的成果，并在疫情前已有所规划。

他补充，新航一直相信走在行业前沿，虽然国际旅游才刚开始复苏，但认为在优化产品所采取的投资策略是对的。“我们相信新机舱产品在全球同级产品中属佼佼者，在区域内则是无与伦比。”

至于机票价格是否会因推出新机舱产品而提高，李立兴指出，机票价格会按供需而定，不会因推出新产品而调整价格。