昨开彩千万多多 三注各赢361万

昨晚（11月15日）开彩的多多第一组奖金是五个星期内第三次突破千万元，由三注幸运儿分享，各得361万元。

多多昨晚开出的中奖号码是23、27、31、34、43、48，额外号码是1。

昨晚多多第一组的总奖金是1083万6071元，由三注分享，各得361万2023元。另外有9注测中第二组奖金，各得12万5589元。

这已经多多第一组奖金在短短的五个星期内，第三次累积突破1000万元的奖金。

10月18日，多多第一组奖金累积到1062万元，该期有两注测中，各赢得531万1505元。

在那之后，字迷连续三期无缘第一组奖金，直到本月1日开彩时，第一组的奖金又累积高达1088万5604元，分别由两注幸运儿测中，每注各分得544万2802元。

当时，同样也是连续三期无人测中第一组奖金，使11月份多多第一组奖金首次累积滚动至1000万大奖。

接下来的三期，运气最好的字迷也止步于第二组奖金，导致第一组奖金昨晚又累积到1083万6071元。

由于疫情期间的多多流程奖金规则一变再变，一度改成两期无人测中第一组奖金就发放流程奖金，后来又调整成三期和四期。昨天是今年以来，多多第一组奖金的派彩第八次突破1000万元。