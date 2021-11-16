不满3岁儿被吵醒 男子与装修商走廊扭打

不满装修商说话走廊传来的说话声太大吓醒儿子，竟冲出门理论还跟人打起架来，结果惹上官司，被罚款1500元。

被告何国伟（46岁），案发时是名行政人员，他面对扰乱公共安宁与滋事打架的控状。案件的另一名被告是55岁的古纳塞加仁，他当时是名装修承包商。事发地点是武吉巴督52街一间组屋的10楼走廊。

调查显示，今年7月21日晚上约10时，何国伟原已哄了三岁儿入睡，但儿子过后被被走廊突然传来的说话声惊醒。在10时39分左右，何国伟走到走廊质问古纳塞加仁，要他降低音量，但后者否认大声说话。两人随后争论不休，继而爆发激烈口角，最后扭打成一团。

最后，何国伟脸部蒙受抓痕、右上臂出现淤伤，右边手脚也被抓伤。古纳塞加仁的左脸颊则有轻微的疼痛感。

事件暴发也惊动居民，警方前后接获14通报案，指同个组屋的走廊发生打架事件。

控方表示，何国伟曾在2014年企图自杀被罚款1000元，恳请法官这次判他罚款1000元至2000元。古纳塞加仁的案件也面对一项刑事恐吓的罪名。

何国伟昨天认罪，求情时说当晚或许自己与对方都情绪激动。他当时辛苦工作一天回家，还需要照顾孩子。但他并不全然责怪对方，因为自认也有错。

最后，法官判何国伟罚款1500元。（人名译音）