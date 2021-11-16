Grab应用部分服务发生故障 至今晚仍未完全恢复

（早报讯）提供私召车和送餐服务的Grab在本区域包括新加坡的应用从今早（11月16日）开始就出现故障，直至今晚，部分功能及服务还受影响。

Grab发言人回复《联合早报》询问时指出，主要的服务已在上午较迟时分恢复，但过后还是有人操作应用时遇到问题。“我们正努力解决这些问题，并为所造成的不便，向所有受影响用户致歉。”据了解，除了新加坡，马来西亚、印尼、菲律宾、泰国以及菲律宾等东南亚地区的Grab应用也出现故障，影响部分功能及服务。

本地Grab公司旗下的司机和送餐员表示，通过平台接工作后，系统会毫无预警地取消订单，导致他们蒙受损失。

截至今晚9时，仍有许多用户表示服务尚未恢复。有公众反映，Grab主界面并未显示推荐地点以及餐厅，仅出现上半部分的钱包存额、积分、以及两栏的服务菜单。

受访用户均表示，虽然召车服务已恢复正常，但是召车时，少了不同车辆之间座位上的比较以及车程时长的预估，导致乘客无法进行比对，选择最符合自己需求的私召车服务。

少数用户点进服务菜单中的订餐服务，仍然无法把食物添加至购物车进行付款。其中一名用户黄惠萍（19岁，学生）说：“晚上8点的时候我就发现，Grab应用的的订餐服务有问题，不能把要点的餐食加入购物车。”

其中一名送餐员在Grab面簿表达对此次系统故障的不满，说故障导致送餐员少了半天的收入。另一名乘客则在Grab的贴文下方留言，透露自己虽然已经在指定时间内到达等候地点，却被平台收取了50元的“迟到”罚款。而Grab也回复了该评论，要求乘客提供乘车编号以及联络方式，以便处理。