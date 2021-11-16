QT Vascular投资者呼吁股东把四名董事革职

（早报讯） 凯利板挂牌公司QT Vascular的股东公开致函董事会和管理层，对公司是否能够继续经营下去等事项表示关注，并呼吁股东寻求把四名董事革职。

在该公开信署名的是Mission Well公司董事Christian Kwok-Leun Yau Heilesen。

QT Vascular公司今日午后暂停交易并在晚上透露，收到股东Mission Well公司以及Tansri Saridju Benui来函要求召开特别股东大会，委任它提议的五人担任董事，并把现有四名董事革职。

该公司股价今日报1分，和上周五一样（前天无任何交易）。

根据《联合早报》看到的信函，这些股东透露持有公司约10％股权。他们指出，审计师已质疑公司财报采取公司能继续经营下去的假设。

他们也关注，集团总裁Eitan Konstantino、独立董事Sho Kian Hin和前董事Mark Allen Wan近年来一直在减持公司股权。

他们也发现，公司在2014年上市时筹得约5000万元资金，上市至去年累积支付2440万元薪酬给总裁、董事和三名主要执行员，不过这期间集团累积净亏1亿零970万美元。

他们在信中呼吁股东们寻求把四名董事革职，四人是：执行董事兼总裁Eitan Konstantino、独立董事Sho Kian Hin、执行董事Momi Brosh以及独立董事Ng Boon Eng。