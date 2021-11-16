冬海集团第三季净亏增至7.7亿新元 委任冯陟旻为集团总裁

（早报讯）总部设于新加坡的科技公司冬海集团（Sea Group）第三季净亏同比扩大至5亿6890万美元（7亿7100万新元），去年同季它净亏4亿2000万美元。

冬海集团拥有电商平台虾皮（Shopee）和电子游戏开发商Garena公司。集团截至9月底第三季营收同比大增121.8％至27亿美元，毛利同比增147.5％至10亿美元。

集团每股亏损为1.056美元，一年前为0.855美元，低于分析师的预测。

冬海集团今天（11月16日星期二）发布业绩时指出，电商业务第三季的营收同比扬升134.4％至15亿美元。它再度提高全年预测，如今预期该业务的营收将在50亿美元至52亿美元之间，之前预测是47亿美元至49亿美元范围内。新预测意味着该业务的全年营收将增长135.3％左右。

集团今天还宣布，虾皮总裁冯陟旻受委明年1月1日出任集团总裁，并保留虾皮总裁兼数码金融服务网络SeaMoney总裁职务。

冯陟旻将与冬海集团主席兼首席执行官李小冬和领导团队一起，负责集团的长期战略计划，日益专注在各个业务创造协同效益。

冯陟旻在2014年3月加入冬海集团，隔年7月担任虾皮总裁至今，虾皮在本区域电商市场迅速扩充取得领先，他发挥了重要作用。