本地公司开发数码认证技术 验证VTL接种证书

（早报讯）淡马锡控股属下的科技公司Affinidi正与我国政府合作展开数码认证试点计划，验证海外疫苗接种证书的有效性，并能测出伪造的健康证书，确保经疫苗接种者旅游走廊到访我国的旅客已完成接种。

Affinidi旗下的Affinidi Travel昨天（11月16日）在文告中表示，公司开发的Unifier数码凭证平台已整合到我国政府的指定网站中，以确保开通疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划的国家签发并由VTL旅客提交给我国机构的疫苗接种证书是真实的，而且只有符合VTL标准的旅客才允许进入新加坡。

Unifier利用隐私保护和互操作技术对各种要求和标准进行数字验证。

Affinidi的技术也被用于机场登机柜台，方便工作人员验证旅客的纸质或电子版冠病检测结果，查验健康证明是否有效并符合目的地国的入境要求。

在新加坡以外，Unifier目前可以验证全球2000多个医疗实验室颁发的冠病数码证书，并兼容八项国家级的接种证书标准，这些标准被全球30多个国家和地区采用，包括欧盟数码冠病证书（EU Digital COVID certificate）、马来西亚的MySejahtera、香港健康码及以色列的Green Pass等。

目前与我国开通VTL的国家有21个。到下个月，每天将有1万名已完成接种的国际旅客可入境我国并免除隔离。