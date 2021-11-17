（早报讯）好坏因素参半，加上亚洲市场整体走势并不明确，使得本地股市昨日全天窄幅波动。

新加坡海峡时报指数昨天闭市报3238.80点，微跌1.78点。

美国隔夜三大股指上扬，纳斯达克指数起0.76%，标普500指数起0.39%，道琼斯工商指数起0.15%。

今天值得关注的股票如下：

*Vividthree今早要求暂停交易。

*新航昨天在媒体预览会上宣布，新航波音737-8型客机（原称波音737 MAX 8客机）预计下来几周陆续投入运作，用于提供短至中程服务，航线将集中在亚洲。航点包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、马尔代夫、尼泊尔以及泰国，目前待有关监管机构批准。

新机舱产品三年前开始规划，从研发、设计到安装，整个工程耗资约2亿3000万元。据悉，受疫情影响，加上737-8客机之前因相继发生坠机事故一度被禁飞，导致改装工程延误了约一年。截至本月，原属于胜安航空，现已纳入新航机队的六架737-8客机已完成改装，新航下来将接收另31架737-8客机，这些客机会直接根据新设计来组装。该股起0.19%，收报5.40元。

*新加坡报业控股（SPH）两大收购方积极争取小股东支持。吉宝企业（Keppel Corp）虽重申不再调高出价，但认为所提出的收购献议具吸引力；竞争对手Cuscaden Peak财团则认为，无法同时召开协议会议让股东表决的做法是不公平的。

吉宝企业和财团Cuscaden Peak相继调高献议价，竞购报业控股非媒体业务。

在考量独立财务顾问的意见，以及没有其他更好的献议的情况下，报业控股独立董事初步建议股东，针对吉宝企业的献议投反对票，对Cuscaden Peak财团的献议投赞成票。

吉宝企业昨天发声明说：“我们认为吉宝的最终献议是一个具吸引力的出价，也是一个双赢的献议。我们将献议提交给吉宝企业和报业控股的股东，供他们各自决定。”

吉宝重申，每股2.351元的最终献议，较报业控股今年3月30日的闭市价高出57％。最终献议为不可撤销，并已获得监管机构批准。

Cuscaden Peak由旅店置业（Hotel Properties）的子公司、凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）以及丰树产业集团（Mapletree Investments）的子公司组成。

昨天恢复交易的报业控股闭市报2.37元，涨1.72％，吉宝企业闭市报5.31元，无起落。旅店置业下跌3.47%，收报3.34元。

*QT Vascular今早表示接到股东Mission Well和Tansri Saridju Benui意向通知，要求召开临时股东大会（EGM）以罢免首席执行官兼执行董事康斯坦丁诺斯（Eitan Konstantino）博士和其他三名董事会成员。他们也要求委任另外五人为董事。该股暂停交易前收报1分，无起落。

*城市发展（CDL）集团业务持续稳健复苏，在新加坡，第三季房地产发展业务卖出414住房单位，销售总值7亿8440万元；房地产投资业务在9月底时办公楼房地产组合的租用率达到91.5％，零售房地产组合的承诺租用率达93.3％；酒店业务的住客率虽减至73.4％，客房平均收入（RevPAR）保持接近去年第三季约80元的水平。

在新加坡，集团房地产发展业务今年首九个月共卖出1382住房单位（同比增30％），销售总值25亿元（同比增76％）；酒店业务的住客率微减1.7个百分点至71.9％，客房平均收入则减少5.3个百分点，达到77.2元的水平。

集团新加坡房地产发展业务的强劲销售主要归功于豪华项目，如今年4月推出的隽峰（Irwell Hill Residences）和安珀苑（Amber Park）及其中档市场项目——盛港嘉园（Sengkang Grand Residences）。

新加坡办公楼房地产组合方面，集团的旗舰甲级办公楼共和大厦（Republic Plaza）在2021年第三季继续取得正面的租金调升率，承诺租用率为94.7％。

至于在新加坡零售房地产组合，尽管冠病疫情的限制不断变化，但在新零售产品的支持下，第三季零售业租户的人流和总营业额仍然保持着韧性。

*金味集团（Kimly Group）昨日闭市后也针对集团本月11日发表的文告做出解释。金味集团说，集团目前没有任何银行契约与前执行主席林喜烈和前执行董事谢书强的职衔有挂钩。

此外，在林喜烈和谢书强辞职之后，集团会从今年11月开始让现有财务董事Karen Wong、食品零售部营运董事Yeo Yien Gee Ronnie、可爱鸡集团董事经理Chua Yong Chuan Kelvin，以及财务总监Lin Meiqi成为执行董事。该集团认为，这个团队足够应付集团的业务。

林喜烈和谢书强虽然辞去董事会职位，但还是继续留在公司任职，确保他们之前处理的业务能够交接顺利。他们在集团的服务将会受到董事会和管理层的监督。他们的雇用合同为期三个月。该股起2.7%，收报0.38元。