留意新兴趋势及支持企业来推动变革 监管机构扮演重要角色

（早报讯）监管机构通过留意新兴趋势，以及支持欲推出新和创新产品或改善业务流程的企业来推动变革，扮演着重要角色。

贸工部长颜金勇今天（11月17日）在亲商小组—新加坡工商联合总会颁奖礼上讲话时指出，近几年已经开发不少新型食品，如培植肉和替代蛋白质。

新加坡食品局几年前开始与科学界和新型食品公司合作，探讨在促进创新和监管新型食品安全之间取得平衡。在2019年11月，食品局推出新型食品监管框架，以保护消费者，同时让我国能够探讨创新食品方案的潜能。

颜金勇指出，政府在迅速转型的背景下必须保持敏捷和灵活。在过去两年，迅速应对新事态发展的能力一直是我国遏制冠病大流行的主要优势。

他说，无论是政府还是企业，都不能单靠自己来打造一个亲商环境。这些年来，我国政府机构与行业合作伙伴、贸易协会和商会密切合作，以实现创造亲商环境的共同愿景。

新加坡工商联合总会主席林明彦在演讲时说，推动业务转型对于疫后世界的增长至关重要。

他指出，业务转型分为三个阶段，即持续提升业务能力、进军新市场和把握全球不断增长的需求，以及与其他企业、商会与商团（TACs）或政府合作。

共有21个企业、商会与商团和政府机构获奖，得奖者包括建屋局、新加坡国内税务局（IRAS）、新加坡海事及港务管理局（MPA）及新加坡金融管理局。

改良过的GoBusiness网站也在颁奖礼上推出。网站的新功能包括注册公司、可向政府机构申请超过200个营业执照，以及查看申请状态。