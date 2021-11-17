东海岸人工湖美食村试用新系统 用食物垃圾发电

（早报讯）东海岸人工湖美食村试用新厨余处理系统，可就地处理摊贩的厨余和食客吃剩的食物，将这些食物垃圾转化为肥料，或者为小贩中心内的风扇和手机充电站供电。

这套由新加坡国立大学研究人员开发的厌氧消化系统（anaerobic digestion system），可将美食村所制造的食物垃圾通过厌氧微生物消化的过程，产生可发电的沼气（biogas）和生物肥料。这类就地处理厨余的方式也减少了焚化食物垃圾的需要。

有别于其他国家将厌氧消化系统设置在一个中央设施，这项试点计划旨在测试该系统在就地处理食物垃圾操作上的可行性，希望能借此从源头减少食物垃圾。

带领团队研发和操作此系统的国大工程学院化学与生物分子工程系唐彦华副教授指出，团队除了研发硬体设施，还会从人类心理学和行为因素的角度进行研究，以鼓励摊贩和清洁工人对食物垃圾进行分类。

他说：“我们的厌氧消化系统技术的独特之处在于它容易操作，也能为小贩中心和周围的区域提供热能、肥料和电力。”

东海岸人工湖美食村有约60个摊位，这些摊位每天可产生多达150公斤的食物垃圾。在上述试点计划下，摊贩会获得一个有盖的厨余桶，方便他们在摊位内自行分隔厨余。清洁工人则须从食客归还的碗碟中，将可回收的厨余倒入设在餐盘归还处的厨余桶。

可回收的厨余包括蔬菜、果皮、肉类、鱼类、饭和面等，但不接受餐具、塑料袋、纸箱、蛋壳、骨头等较硬的垃圾。

食物垃圾会被送往设在美食村外的厌氧消化器，先在搅拌机内搅拌，再保存于储存罐内。这些食物垃圾在经过厌氧微生物消化的步骤后，会转化成沼气，以产生电力和热能。

由沼气转化成的电力可为整个厌氧消化系统的运作以及美食村周围的手机充电站供电，多余的电力则能为美食村内多达31台壁挂式风扇供电。

除了电力和热能，厌氧消化器也能把食物垃圾转化为营养丰富的沼渣（digestate），可用作肥料。研究团队正同国家公园局合作，探讨沼渣的实际应用，公园局也计划在东海岸公园试用这类肥料，以测试沼渣作为肥料的功效。

这项试点计划获得国家环境局的支持。环境局首席技术总监兼环境科技部门主任冯启坤说：“这项能够就地处理厨余的厌氧消化技术让我们能从原本会被送去焚烧的食物垃圾中创造有用的产品，这类技术有助减少环境足迹，也能推动循环经济。”