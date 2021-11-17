关爱乐龄办事处已接触67万名年长者 鼓励他们接种

（早报讯）自今年2月，护联中心旗下的关爱乐龄办事处已接触67万名年长者并鼓励他们接种冠病疫苗，中心将继续鼓励并协助有需要的年长者接种。

根据护联中心今天（11月17日）的文告，中心继续鼓励年长者接种疫苗，以便他们能安全地参与更多社交活动，包括由人民协会主办的活动或是与亲友出外堂食。

中心表示，关爱乐龄办事处积极接触60岁以上的年长者并鼓励他们接种，包括分享有关接种疫苗的好处和安全性，并帮助有需要的年长者接种。

办事处将帮助有意接种但是行动不便或无法由看护带往接种中心的年长者，包括接送他们到接种中心或安排他们在家接种。

办事处也将在年长者接种后查看他们的情况，确认他们身体状况是否良好，以及是否需要其他协助。

对于患有疾病的年长者，关爱乐龄办事处也将和卫生部协调，让他们提早复诊，以便尽快向医生咨询是否适合接种。

“疫苗接种工作在全球顺利进行，数百万人已接种，只有少数疾病会使患者不适合接种，而几乎所有年长者都能安全接种。”

关爱乐龄办事处也同新加坡医疗护理志愿团队（Singapore Healthcare Corps）合作，在与年长者接触时让志愿医生参与解答疑问。

护联中心也指出，年长者在接种后会获得避免感染重症的保护，但保护会逐渐减弱，年长者因此应接种追加剂以维持和加强保护效力。

“60岁以上的年长者一旦收到卫生部短信，无须预约就能前往任何接种中心接种追加剂。就算没收到短信，如果已完成接种超过六个月，年长者也可随时前往接种中心接种追加剂。”

另外，科兴疫苗已被纳入全国接种计划，公众可免费接种科兴疫苗。无法接种信使核糖核酸（mRNA）疫苗的年长者也将收到卫生部的短信邀请他们预约接种科兴疫苗。

可以接种mRNA疫苗但希望接种科兴疫苗的年长者也可以上网报名，或直接到来福士城会展中心接种中心或其他提供科兴疫苗的地点接种。他们也可以上网查看其他提供科兴疫苗的地点。

为了避免接触到已感染冠病的人，护联中心呼吁年长者避免到人潮拥挤的地方或是医院。

如果年长者不幸染疫，但没有症状或症状轻微，他们也无须前往医院，而是可以选择在家中自我隔离。

对于居家康复计划下的年长者，关爱乐龄办事处也会给予支持，包括与新加坡武装部队等其他机构合作，通过致电和上门拜访，查看年长者的身体情况，并协助安排送餐或是购买其他生活必需品。

有需要的年长者可拨打护联中心热线1800-650-6060，或联系护联中心卫星办事处（Satellite Offices）寻求协助。他们也可直接电邮护联中心或是前往任何AIC Link社区触点。