王瑞杰：劳工运动在转型中应更新与工友的契约

（早报讯）劳工运动想要成为转型路上的有效合作伙伴就要进一步演变，通过更直接地和企业合作、全面服务更多工友，以及争取人们更广泛的支持，在转型中更新与工友的契约。

四年一度的全国职工总会普通代表大会周三（11月17日）上午在圣淘沙名胜世界会议中心以线上线下混合方式举行。在圣淘沙名胜世界会议中心现场出席的有大约500名工会代表和劳资政三方伙伴，在线上出席的则有大约600人。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰以主宾身份发言时指出，工运在劳资政三方模式的下一阶段演化中应通过提升合作水平来产生更大的影响，并与雇主和政府携手，成为转型道路上的合作伙伴。

他也说：“我们现在必须行动起来，更好地为会员和工友服务。”

王瑞杰指出，工运近年来超越了传统的雇佣关系，在塑造新加坡的经济和未来方面发挥了更大的作用，同时继续成为雇员的强有力支持者。

他说，工运的转型主要在三个关键的方面，包括更直接地同企业合作，推动业务转型，让雇员取得成功；工运也要随着劳动力市场的变化扩大接触面，更全面地解决工友的需求，以及为更多人服务；工运也要争取人们更广泛的支持，更新与工友的契约。

王瑞杰说，新加坡在从独立以来最严重的经济危机中恢复的同时，也在更新劳资政三方的运作方式，包括现在成为转型路上的合作伙伴。“正如我们要求企业转型和工人提高技能一样，工运要与他们并肩作战。”

王瑞杰也希望，工运未来几年可以通过争取更高薪资、改善福祉和提供跟好的工作前景，在为工友创造更美好的生活方面，发挥更大的作用，携手为每一个人建设更公平、更繁荣的新加坡。