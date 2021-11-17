职总恒习LXP手机应用将提供超过7万5000个培训课程

（早报讯）想要提升自身技能以及接受重新培训的人们，接下来可以通过一个手机应用接受培训，通过终身学习来让自己与时俱进和保持竞争力。

这个手机应用是职总恒习新推出的学习体验平台（Learning eXperience Platform，简称LXP），为人们提供超过7万5000个及时、可在行动中使用而且易于理解优质培训课程。

以大会主宾身份出席全国职工总会普通代表大会的副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰，周三（11月17日）上午与人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、新加坡全国雇主联合会主席叶进国、职总会长雷家英以及职总秘书长黄志明一起，为LXP主持启用仪式。

LXP是收费应用，订满一年月费是10元，但工会会员将获得职总与职总恒习的补贴，只须付一半的费用。符合条件的新加坡公民也能使用技能创前程培训补助支付月费。

黄志明说，他已经取得叶进国及陈诗龙的支持，让LXP成为帮助工人和企业成功展开培训的重要工具。“LXP今天的推出标志着职总作为培训推动者的承诺，不仅支持工友目前的培训，也加强他们未来的就业能力，并帮助企业实现创新、提高生产力和取得增长。”

叶进国则说，许多企业受到冠病疫情和其他挑战的巨大冲击，亟需对其商务战略与营运方式展开检讨、重新思考以及重置，以实现复苏和业务发展。“雇联也明白，我国劳动队伍在企业业务和经济成功中扮演着至关重要的角色，因此会全力支持职总通过LXP推动工人的技能提升。”

陈诗龙指出，随着经济的重组和复苏，我国的劳动队伍必须加快步伐，掌握所需技能，为行业和企业转型做足准备。

“鼓励工友进行在培训和提升技能，须要劳资政三方携手努力。职总今天推出的职总恒习学习平台，有助于促进劳动队伍和企业转型，让人鼓舞。人力部和劳动力发展局也会继续帮助工友实现理想，把握良好的就业机会，共创美好的未来。”