过去一年逾3000人获5G科技培训 政府推出新网站提供5G课程

（早报讯）过去一年，有超过3000名新加坡人通过加快培训专才计划获得5G科技相关的培训。新加坡5G网络与电信学院（简称5G学院）近日推出新的一站式培训网站，提供超过500个5G相关的线上课程，方便公众学习并加入这个领域。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今早（11月17日）出席新加坡理工学院的区域工业交流会并致辞时，透露以上信息。她也为该学院新设立的“5G与人工智能物联网中心”主持开幕礼。

杨莉明说，疫情带来的挑战使得我国已加快对许多新兴科技的开发，包括5G和人工智能。

“在过去三年，我国每年约有一万个科技工作岗位被填补，但这方面的人才需求正在迅速超出供应状况。本地还有数千个职位空缺，其中包括非数码行业转型所创造的新的数码化工作岗位。”

她也指出，规模以及行业和技术就绪指数（Technology Readiness Level，简称TRL）不同的企业需要不同的平台来对5G与人工智能创新和解决方案进行原型设计和测试。5G与人工智能物联网中心可以扮演这个角色，允许企业进行概念验证，并咨询技术专家以开发他们的5G和人工智能解决方案。

虽然中心与企业伙伴的密切关系为教职员和学生提供了探索新兴技术和实际应用的独特机会，杨莉明强调，“如果没有具备合适技能和拥有创造伟大事物理想的人才，试验区和创新平台就没有什么作为......为了满足业界的需求，5G学院在资讯通信媒体发展局的支持下一直与业界合作，为新加坡人提供运营和维持5G网络所需的技能，并开发5G解决方案。”