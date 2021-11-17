小六会考成绩24日放榜 考生可回校领成绩

（早报讯）小学离校考试（PSLE）成绩将在下周三（11月24日）放榜。应冠病防疫需要，今年和去年一样，考生们将从当天上午11时起，在各自的课室领取成绩。

教育部及新加坡考试与评鉴局今早（17日）发布联合文告指出，考虑到小六考生可能需要更多支援，因此允许每名考生由最多一名家长或监护人陪同前往学校领取成绩单。不过，家长或监护人进入校园后，须留在校内的指定地点等候，不能和学生一同进入课室或在课室附近逗留，且须遵守安全管理措施。

接获卫生部发出的“健康风险警告”（Health Risk Warning，简称HRW）通知的考生和家长，若成绩放榜当日进行抗原快速检测（ART）且结果是阴性，可以前往学校领取成绩。

当局提醒，放榜当天，凡确诊冠病后正在隔离或感觉不适的考生，都不应回校领成绩。他们可凭学校发出的密码，从24日上午11时45分起，通过考评局的成绩发布系统www.seab.gov.sg上网查看成绩。该系统将一直开放至12月7日。

此外，考生也可请人在11月26日前到学校代领成绩单。若有任何问题，学生可寻求学校的帮助。

另一方面，让考生选择中学的中一互联网系统将从11月24日上午11时30分起开放，至11月30日下午3时止。

中学分配结果将在12月22日至24日公布，家长可通过手机简讯或S1-IS系统网站（www.moe.gov.sg/s1-posting）得知分配结果，也可到所属的小学查询孩子所分配到的学校。

鉴于疫情影响，学生在收到中学分配结果后，无须到所分配的中学报到。学生应参考各自中学的网站，获取购买书籍和校服等更多信息。