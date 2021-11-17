美国商务部长雷蒙多：美国可能明年初启动超越CPTPP的经济合作框架进程

（早报讯）美国不会加入跨太平洋伙伴全面进步协定(CPTPP)，但将寻求与印度太平洋地区的志同道合伙伴成立一个超越CPTPP，比传统自由贸易协定更广泛和自由的经济框架。

美国也已开始跟一些盟友展开讨论，为设定该框架奠定基础，并可能在明年年初启动较正式进程，以求在这区域推出一个适当的经济合作框架。

正在新加坡访问的美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)，今早（17日）在彭博《创新经济》论坛（Bloomberg New Economy Forum）的对话会上，透露上述消息。

雷蒙多在回应彭博社总编辑米思伟（John Micklethwait）关于美国是否重返CPTPP时，再次重申美国总统拜登立场，表示美国希望形成超越CPTPP的经济框架，但加入CPTPP并不是美国现阶段要参与的事务。

她也强调，美国认真要与印度太平洋区域的友好国家建立合作框架，关注供应链、人工智能和去碳化（decarbonisation）等课题。

她说：“我们非常认真地与印度太平洋地区的伙伴在经济上重新接轨，而我们将讨论的话题，在某些方面会更广泛，比传统自由贸易协定更少一点制约或局限。”

她同意米思伟的诠释，表示美国和亚洲盟友将通过一种经济方式相互合作，这合作不涉及具体贸易协定，而是涉及一系列复杂的联盟关系。

她说：“我已来到这区域，开始为（合作关系）的讨论奠定基础。我们很可能在明年年初启动一个较正式进程，力求最终在这地区达致一个适当经济合作框架。”

谈到与区域盟友在人工智能的合作时，雷蒙多表示，谁为人工智能这门新兴技术制定规则是至关重要的。“因此。我们希望与这地区的志同道合盟友一起制定人工智能规则。”

她随后指出，这包括确保合作的志同道合伙伴，就反歧视、隐私权、人权方面有着共同的价值观。

另一方面，被问及中国和台湾申请加入跨太平洋伙伴全面进步协议所带来的影响，雷蒙多说：“中国会做它要做的事，至于CPTPP的现有成员是否允许中国加入，结果是怎样就是怎样。我所关注的是关于我们在这地区与盟友合作的问题。“