尚达曼：全球领导人必须为下一次疫情做好准备

（早报讯）未雨绸缪，为下一次疫情预先做好准备，所付出的代价总是远远低于临阵磨刀。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼呼吁全球领导人必须为下一次疫情提前做好准备，通过全球风险分担方式，确保制造和供应链能力提前到位。

他也指出，由于疫情涉及许多不确定性，单凭私人企业是无法实现这一目标，因此公共和私人领域需要进行更深层次的公私合作。

他今天在彭博的《创新经济论坛》（Bloomberg New Economy Forum）的讨论会上，以美国为例，指出该国的生物医学高级研究与发展管理局（BARDA）带头与医疗公司合作，推动生产冠病疫苗进程。

他说：“因此，世界需要一个全球性的Barda。这就是我们所需要的，利用公共资金预先展开研发工作，分担从研发到发展制造能力的一切过程的风险。”

谈到冠病疫情所带来的巨大影响，尚达曼表示，疫情造成发达国家和发展中国家之间以及社会内部出现信任鸿沟，而且着鸿沟有扩大迹象。

要跨越这些信任鸿沟，尚达曼认为领导人不应仅是通过阐述说明，“说正确的话"而已，还必需进行"具体的合作项目"，这些合作包括了疫苗生产和分配，甚至是气候变化。

尚达曼也说：”如果要说疫情带来什么好处的话，那就是它说明了——遗憾地以一种悲惨方式说明——国际之间的合作，比不合作所付出的代价成本要低得多。“