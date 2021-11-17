九个月内被投诉58次 移民咨询公司被令停止误导消费者

（早报讯）九个月内被投诉58次，本地永久居民申请咨询公司Paul Immigrations在新加坡消费者协会介入后，承诺停止在申请成功率上误导消费者，并不再施加不当压力，强迫消费者签订配套。

新加坡消费者协会（CASE）今天发出文告指，根据Paul Immigrations私人有限公司在今年9月7日与消协签署自愿遵守协议（Voluntary Compliance Agreement），该公司也承诺删除所有在网站和营销材料中的误导性说明；不得声称或提及其员工目前或曾受雇于移民与关卡局或熟悉该机构流程。

Paul Immigrations也要为签订配套的消费者提供五天的冷静期。若消费者发出书面取消通知，须在30天内提供退款。

Paul Immigrations的业务模式主要是向消费者出售申请配套，帮助他们申请本地永久居民。内容包括就永久居民申请流程提供建议、准备必要的文件以及为申请人制作个性化的自荐信等。

消协表示，今年头九个月收到了58宗针对Paul Immigrations的投诉。“消费者反映，该公司在其永久居民申请的成功率上误导了他们，包括保证他们的永久居民申请将获得批准。”

“此外，消费者投诉，公司顾问在销售过程中施加压力，例如一再要求他们以折扣价和分期付款的方式签订配套，即便消费者已拒绝要求或要更多时间考虑。”

消协指，Paul Immigrations已违反消费者公平交易法令（Consumer Protection（Fair Trading）Act，简称CPFTA），因此要求该公司签署自愿遵守协议，“停止其不公平行为，并赔偿受影响的消费者”。

“消协正在密切关注Paul Immigrations，如果不公平行为继续存在，消协将根据CPFTA，毫不犹豫地将该公司交给新加坡竞争与消费者委员会进行调查。”

消协也提醒，此类移民顾问公司不受移民局的监管或认证，消费者须自行承担风险。