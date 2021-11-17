基辛格：中美首脑会晤是避免冲突的良好开端

（早报讯）中美领导人举行的视频峰会是两国避免冲突的“良好开端”，两国关系下来的走向取决于双方选择的道路。

美国前国务卿基辛格今天（11月17日）通过越洋视讯出席彭博创新经济论坛，接受彭博社总编辑米思伟提问时形容，中美关系“走过了关隘，来到悬崖，从这里可以眺望到两个不同方向”。

“接下来就取决于双方选择哪个方向了。”

基辛格说，美国总统拜登和中国国家主席习近平举行的“习拜会”是两国化解分歧的良好开端。接下来两国必须按照中美领导承诺要前行的方向，进行实质磋商。

“双方必须持有的观点是，为了人类的生存，两个能力相当的技术性大国之间不能发生冲突。因此双方必须试图将分歧保持在一定程度以内，让共存不仅变得可能，也成为必要。”

被问及美国如何看待中国时，基辛格说，双方因科技和经济关系，势必将把对方视为竞争对手，美国舆论也朝将中国视为对手的方向偏移。他提醒，双方有必要从这样的姿态转向适应和减缓纠纷，并意识到“不可能在不造成人类毁灭风险的情况下分出输赢”。

米思伟也请基辛格解读中国的意图和合作意愿。基辛格说，他假设中国领导人将致力把国家的能力发挥到最大。美方的任务是确保关系起码对等，而中方如果也明白自身利益，双方就有可能做出一些能减缓竞争，甚至使双方有可能合作的安排。

两人在长达20分钟的对话中也谈及中美在人工智能领域的竞争。基辛格说，人工智能是人类思想上的巨变，人类不一定完全知道每项人工智能得出的结果背后的理由，只知道是由一系列的演算（algorithm）得出。

如果纯粹通过竞争的视角理解人工智能领域的互动，而且连取得什么程度的优越性才算是具有战略效用都无法清楚定义，中美将陷入一场竞赛，竞赛中的意外可能引发无法预见的后果。

基辛格希望双方能通过科技讨论找到出路，并且从中也调整经济竞争关系。

“任何一边都不会接受长久处于卑劣地位，但双方也必须理解，对方不会让出长久的优越地位。所以基于这些现实进行对话至关重要。”

在网络战争上，基辛格也说，网络战争的逻辑是以超出人类能力的速度行动，因此各国倾向于为武器系统装置自动反应能力。

“不过在这些课题上，如果不纳入人的因素，系统就可能作出你无法预见的判断，事态也可能出现自动升级的严重威胁。”