梧槽黄金地段预购组屋 四房式售价58万2000元起

（早报讯）位于梧槽的首个黄金地段预购组屋今天推出，四房式单位不含津贴的售价从58万2000元起。购买该项目预购组屋的屋主在日后转售时，须将转售价或估价的6%归还建屋局。

根据建屋发展局今天（11月17日）发布的文告，今年最后一轮的组屋销售活动共推出4501个预购组屋单位，当中包括首个在黄金地段组屋（Prime Location Housing，简称PLH）模式下推出的预购组屋项目。

坐落于梧槽一带、惹兰勿刹地铁站旁的黄金地段预购组屋项目River Peaks I & II共有280个三房式和680个四房式单位。三房式单位不含津贴的售价从40万9000元起，四房式则从58万2000元起。

这一项目共有六座47层楼高的组屋，其中一座也会包含40个二房式租赁组屋。

由于黄金地段组屋的市价较高，PLH预购组屋的售价将涵盖额外津贴，让更多买家能负担得起这类组屋，政府将在屋主转售组屋时收回津贴。

River Peaks I & II预购组屋项目的津贴回收率为6%。这意味着当屋主转售组屋时，须将转售价或预估价其中较高者的6%，归还给当局。

PLH组屋的最低居住年限（MOP）为10年，比其他组屋多一倍，屋主住满10年才可转售或购买私宅。即使住满10年，屋主也不能出租整个单位，只能出租房间。

建屋局指出，无论屋主在任何时候转售单位，都须支付这一笔6%的津贴回收。

同时，River Peaks I & II预购组屋项目预留给已婚子女优先计划的单位将减少至其他预购组屋项目的三分之二。这一项目共有20%的单位将保留给已婚子女优先计划的首次购屋者，2%给第二次购屋者。

有意购屋的公众可从即日起到下周二（11月23日），到建屋局网站提出申请。