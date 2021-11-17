建屋局推出4501个预售组屋单位

（早报讯）建屋发展局今天推出4501个预售组屋单位，除了黄金地段的960个单位，其余组屋项目遍布五个市镇。

建屋局今天（11月17日）发文告说，本轮预售组屋活动中，将有九个项目推出共4501个单位。

非成熟区市镇方面，后港和登加各推出两个项目。

其中，后港的Hougang Olive有206个四房式单位和184个五房式单位，另一项目Tanjong Tree Residences@ Hougang则有172个四房式单位和128个五房式单位。四房式不含津贴售价从30万8000元起，五房式则从41万6000元起。

登加的两个项目有更多房型供选择，包括二房式灵活单位和三房式单位。Parc Clover@Tengah和Parc Glen@Tengah分别有472个和400个四房式单位，以及345个和308个五房式单位。

与后港相比，登加的组屋价格较高，四房式和五房式不含津贴售价分别从31万2000元和42万8000元起。

裕廊西的Nanyang Opal则有91个三房式和130个四房式单位供申购。四房式不含津贴售价从26万4000元起。

蔡厝港的Heart of Yew Tee是本轮活动中最小型的项目，有68个二房式灵活单位供申购。

在成熟市镇方面，加冷黄埔的Kent Heights有154个二房式灵活单位以及276个四房式单位。四房式单位不含津贴的售价从51万1000元起。

有意购屋的公众可从即日起到下周二（11月23日），到建屋局网站提出申请。