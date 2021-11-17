罗厘猛撞罗厘 客工受困车座 两人送院

德曼花园一带的本茱鲁坊今天清晨发生车祸，一辆罗厘失控猛撞停泊路旁的另一辆罗厘，被撞的罗厘直冲入草丛，肇祸的罗厘车头毁坏不堪，有客工受困乘客座位，民防人员使用液压工具将他救出，事发后两人受伤送院。

这起车祸发生在今早（11月17日）清晨5时31分许，地点是德曼花园一带的本茱鲁坊（Penjuru Place），车祸涉及两辆罗厘。《联合晚报》接获读者通报指车祸发生，通过读者提供的照片和录像了解事发经过。

该路段附近工厂的闭路电视画面显示，事发时一辆罗厘停泊在路旁，不少客工从工厂排队走出来，相信该罗厘在等待客工放工载他们离去。

此时，后方驶来另一辆罗厘，它不知何故猛撞前方停在路边的罗厘，当时撞击力非常猛烈，前方罗厘被撞到冲入左边路旁草丛，后方罗厘则严重受损，挡风镜玻璃破碎，车头毁坏不堪。

据《联合晚报》了解，停泊在路旁的罗厘当时只有司机在车上，从后面撞过来的罗厘则有四名客工，其中两名坐在罗厘车斗。

经过事发现场的读者形容，后方罗厘的四名客工都受伤，其中一名乘客受困乘客座位，需要动员民防人员将他们救出。被撞的罗厘司机则看似无大碍。

照片显示，后方罗厘的乘客坐车门被撞凹，数名民防人员围绕着车门，相信正在展开救援行动。医护人员也抵达现场，为困在驾驶座上的客工施救。

民防部队受询时表示，一人受困乘客座，民防人员使用液压救援工具将他救出。医护人员随后将两人送往国大医院救治。

警方受询时也证实车祸涉及两辆罗厘，其中一辆罗厘的两名男乘客年龄分别为30岁和44岁，两人在清醒状态下被送入医院。警方调查在进行中。