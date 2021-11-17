踩踏板车过斑马线被卷车底丢命 男童捐心脏遗爱人间

6岁日本男童骑踏板车过斑马线，遭轿车撞倒卷入车底后，重伤不治，家人将他的心脏捐出，让多一个人活下去。

这起意外发生在今年4月15日下午2时37分左右，地点是大巴窑6巷的大巴窑战备军人协会停车场出口处。

验尸庭上个月15日就男童宇佐川翔太郎（Usagawa Shotaro）的死因展开研讯，调查官供证，案发现场的停车场出口处是一段上斜坡路，出口处有个路隆，之后便是意外发生的斑马线。

当时男童的母亲宇佐川尤带着三名儿子前往游乐场，她牵着最小的儿子，大儿子和二儿子佐川翔太郎则骑着踏板车在前头。

此时一辆轿车驶出停车场，看见一名孩子（死者的哥哥）正在过斑马线，于是把车停在路隆前，事后查看左右侧，发现没有其他人，因此往前要左转。

怎料，过了斑马线，司机听见撞击声，车头感受撞击后，立即停止，下车看到佐川翔太郎被卷入车底。司机在几名路人的帮助下，试图徒手将车抬起来，但却抬不动，最终使用千斤顶（car jack）才把车抬起。

民防部队事后将不省人事的佐川翔太郎送往竹脚妇幼医院急救，但他多处受伤，头颅骨折、脑出血等。他经过手术后转入加护病房，挣扎了五天，于4月20日不治，家人决定将他的心脏捐赠给他人。

根据电眼画面，佐川翔太郎尾随哥哥要过斑马线，貌似看见轿车往前移动，试图停下却不慎摔倒，被压在轮胎下。

据之前报道，现场目击者透露，男童的母亲看到儿子受困车底，但自己又无能为力，当场声嘶力竭地痛哭。

“她一度全身乏力，呆坐路边时继续大哭，之后她陪儿子去医院。”