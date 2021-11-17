瑞信委任王倩倩为新加坡首席执行官

（早报讯）瑞士信贷（Credit Suisse）委任王倩倩为新加坡首席执行官，并继续担任目前的职位——瑞信亚太区首席运营官。

王倩倩将是首名女性出任瑞信新加坡首席执行官。这项委任有待管制批准。

根据瑞信内部备忘录，王倩倩作为新加坡首席执行官，将与业务和企业部门的领导紧密合作。她的职责包括加强银行的市场地位，促进客户解决方案和商业机会的合作，推动战略的执行，加强人员领导，确保强健的国家治理框架和风险文化，以及管理关键的监管关系。

王倩倩是瑞士信贷在亚太地区最有成就的领导人之一。作为银行的长期员工，她于1992年加入瑞士信贷第一波士顿（Credit Suisse First Boston），此后在新加坡、香港和纽约的投资银行和私人银行担任过内部审计、法律与合规等管理职务，以及首席运营官的职责。她对业务和从前到后的运营平台有深刻的理解，具有很强的执行能力。她在推动关键的特许经营发展和新业务举措方面有着成功的记录，包括在亚太地区以及其他地区的新兴市场建立一些银行分行和经纪商，以满足业务增长和监管要求。

现任瑞信新加坡首席执行官马杰明（Benjamin Cavalli），受委为瑞信财富管理亚太区主管。马杰明也是瑞信私人银行南亚主管兼可持续发展亚太区领导。他在投资银行和财富管理有超过25年经验。

瑞信私人银行新加坡、马来西亚和东南亚市场主管杨静怡，受委出任财富管理业务亚太区副主管，有待监管批准。杨静怡将与马杰明密切合作，加速瑞信亚太区财富管理业务的增长。

杨静怡也将加入瑞信一些重要的治理委员会，包括亚太运作委员会，成为继王倩倩和瑞信中国区首席执行官胡知鸷之后，该委员会的第三名女性成员。

瑞信是在宣布瑞信亚太区私人银行部大中华市场主管兼香港分行行政总裁方世华（Francois Monnet）将于今年底退休后，进行以上管理人员新部署。三人的委任都将在明年1月1日生效。

瑞信亚太区首席执行官兼执行委员会成员司徒瀚（Helman Sitohang）表示：“在我们转向亚太地区的更快增长时，财富管理是我们成功的核心，马杰明、杨静怡和王倩倩的任命证明了我们深厚的人才储备，以及我们对建立我们综合银行模式的独特优势的承诺。我特别高兴的是，这些任命表明我们对多样性和包容性的强烈关注，这是我们瑞信文化的核心。”