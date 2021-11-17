新ERP再延 车内智能行车器安装延至2023年下半年

（早报讯）与新一代无闸门公路电子收费系统（ERP）兼容的智能行车器面临芯片短缺的问题，原定今年下半年展开的安装工作将延至2023年下半年才启动。

这也意味着新的ERP系统会延到至少2025年才投入运作。在这之前，所有驾车者会继续使用现有的ERP系统。

陆路交通管理局早在2016年宣布斥资5亿5600万元建造新一代ERP系统，取代自1998年就投入运作的第一代系统。新系统原定2020年启用，当局去年宣布延至2023年中启用，原本安排驾车者今年下半年起陆续将车内阅卡器免费更换成与新系统兼容的智能行车器（On-Board Unit，简称OBU）。

自冠病疫情暴发以来，全球芯片供应短缺，严重影响到电子产品和汽车业等多个领域。陆交局今午（11月17日）发文告说，芯片短缺的问题同样影响到行车器的制造工作，一些供应商也表示无法如期交货。

当局指出，供应短缺的情况估计会持续至明年，芯片制造工作则须等到明年底至2023年中才会逐步恢复。“考虑到供应链的不确定性，以及要等到行车器供应和制造稳定下来，行车器的安装工作会到2023年下半年才展开。”

陆交局早前指出，为所有驾车者安装行车器的工作预计会长达18个月，这意味着新一代ERP系统最快须等到2025年才会投入运作。当局会留意疫情对行车器安装工作时间表的影响，也会与承包商NCS和三菱重工机械密切合作，展开行车器的制造工作。