报业控股：若私有化献议不通过 继续自己经营业务会是一个选项

（早报讯）新加坡报业控股表示，若私有化献议无法获得股东批准，公司随时准备继续发展业务。继续自己经营业务会是公司的一个选项。

在本财年，正在持续运营的不包括媒体业务在内的所有业务均有所改善，管理层致力于继续推展零售与商业、学生宿舍、老年护理和数码业务等各项业务的增长战略。

报业控股是在预先书面回答股东在来临股东大会的提问时，做出以上表示。

股东预先提交的问题指出，在剥离媒体业务后，“新报业控股”收到两个收购献议，这意味着报业控股被视为是独立可行的宝贵资产，这些资产可以更好地重组或与其他资产合并，从而为利益相关者带来更好的价值。

股东因此想知道，董事会是否可以选择允许“新报业控股”保持独立，或作为“重塑品牌和重新命名”的公司继续在新交所上市。

报业控股目前收到来自吉宝企业（Keppel Corp）和财团Cuscaden Peak（简称Cuscaden）的两个收购献议。

本周一，Cuscaden提出优于早前提出献议价的两项选择。

根据协议，每个报业控股股东将有两项选择，分别是每股取得全数为现金的2.360元，或者每股取得1.602元现金，加上0.782股的新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT），示范价值为2.40元。

Cuscaden Peak之前提出的是每股2.10元的现金收购献议。

至于吉宝企业，则在上周二（9日）提高出价，其中现金部分提高0.20元至每股0.868元，每股献议价提高到2.351元。

根据该项新献议，报业控股股东每持有1股，可获吉宝企业支付的0.868元现金、0.596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位，以及来自报业控股的0.782股新加坡报业控股房地产投资信托单位。

报业控股将最迟在12月8日召开特别股东大会和协议会议，让股东决定是否接受吉宝的献议。

报业控股昨天维持在2.37元。