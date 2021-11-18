（早报讯）市场缺乏利好因素，本地股市连续两个交易日下跌，新加坡海峡时报指数昨天滑落6.12点或0.19％，收报3232.68点。

华尔街隔夜股市纷纷下滑，道琼斯工商指数跌0.58%，纳斯达克指数跌0.33%，标普500指数跌0.26%。

今天值得关注的股票：

*新加坡报业控股表示，若私有化献议无法获得股东批准，公司随时准备继续发展业务。继续经营业务会是公司的一个选项。

在本财年，正在持续运营的不包括媒体业务在内的所有业务均有所改善，管理层致力于继续推展零售与商业、学生宿舍、老年护理和数码业务等各项业务的增长战略。

报业控股是在预先书面回答股东在来临股东大会的提问时，做出以上表示。

股东预先提交的问题指出，在剥离媒体业务后，“新报业控股”收到两个收购献议，这意味着这意味着报业控股被视为是独立可行的宝贵资产，这些资产可以更好地重组或与其他资产合并，从而为利益相关者带来更好的价值。

股东因此想知道，董事会是否可以选择允许“新报业控股”保持独立，或作为“重塑品牌和重新命名”的公司继续在新交所上市。

报业控股目前收到吉宝企业（Keppel Corp）和财团Cuscaden Peak（简称Cuscaden）的收购献议。

*新海逸集团（SingHaiyi Group）今早表示，献议收购方已拥有或掌控82.63%的股权。集团本月9日暂停交易并宣布收到大股东的公司提出的全面收购献议，收购者出价每股现金0.117元，要把集团除牌私有化。

*明光海事（Beng Kuang Marine）今年首九个月的毛利率同比增长7.4个百分点至12.18％，经过调整的息税折摊前盈利（EBITDA）为264万元。

公司也表示，较早前被印度尼西亚海军扣留的两艘牲畜船已在15日获得释放。该股昨天收报9.2分，无起落。

*翱兰国际（Olam International）计划发行两批次级永久证券（subordinated perpetual securities），一批总额为1亿2500万元，另一批总额为2500万元。

新的永久证券预计将以本金总额的100.25％，加上派息起始日至发行日的应计利息发行。发行日期预计为11月23日。

在前五年，永久证券将派发5.375％的票息。之后，票息率将重新设定为相当于现行互换报价利率加上4.807％的初始利差，再加上2％的升幅。该股跌0.59％至1.70元。

*美德向邦医疗国际（Medtecs International）披露，2021财年第三季业绩预计不如截至去年底的上半年，但依然取得盈利。该股跌2.99％至0.325元。

*新丝路集团（New Silkroutes）在闭市后披露，从即日起停牌。

集团表示会委任财务顾问检讨现有业务和财务状况，并协助集团进行债务重组或计划以改善财务状况。

*在观察名单中的SMI Vantage宣布，同在美国纳斯达克上市的The9 Limited签署合作谅解备忘录，探讨发展非同质化代币（Non-Fungi ble Token）交易平台。公司预计会在数周内确定相关细节。该股起1.56%至6.5分。