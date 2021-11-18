黄金地段组屋模式项目限制多但仍抢手

建屋发展局昨天（11月17日）推出4501个预购组屋单位供申购，当中以惹兰勿刹地铁站旁的River Peaks I和River Peaks II项目最受欢迎。

这首个在黄金地段组屋模式（Prime Location Public Housing model，简称PLH）下推出的梧槽预购组屋项目，共有六座47层楼组屋，280个三房式单位和680个四房式单位。三房式单位不含津贴的售价介于40万9000元至47万4000元之间，四房式单位售价则介于58万2000元至68万8000元。其中一座组屋将融入40个二房式租赁单位。今年最后一轮组屋销售活动共推出九个预购组屋项目。

根据建屋发展局官网数据，截至今早11时，梧槽黄金地段预购组屋三房式与四房式单位的申购率分别为0.5和2.3。虽然政府将在屋主转售组屋时收回津贴，仍有不少买家申请。回收率为6%，屋主之后无论在什么时候脱售组屋，都须将转售价或估价的6%归还给建屋局，视何者为高。

截至今早11时，有22名第二次预购组屋买家争夺一个四房式单位。

这个两个项目坐落在惹兰勿刹集选区。负责该区事务的议员潘丽萍受访时说，很高兴这个靠近地铁站、河畔、市区的黄金地段将用于建设有共用设施的公共组屋。

“如果发展成私宅项目，那应该只有能负担得起的人能进入，不会对所有公众开放。”

也是中区市长的她透露，她将会该项目争取乐龄护理中心、托儿所，和服务残疾者的社区服务设施。这个新的住宅区也将会与附近的吉兰丹和罗威住宅区形成一个住宅网络，拥有更多联合活动和社会支持。

潘丽萍也说，根据附近居民反馈，他们都喜忧参半，一些人想要申请住在父母附近或升级到新的住宅区，因为他们已经习惯了住在这区。

“同时，他们也担心任何建筑项目不可避免地带来噪音和灰尘等问题，所以很难说附近的房价会上涨还是下跌，目前的价格已经考虑到了其优越的中心位置。项目肯定会让整个环境更加充满活力和令人兴奋。”

除了黄金地段组屋，后港Hougang Olive和Tanjong Tree Residences@Hougang的五方式单位以及加冷黄埔Kent Heights的四方式单位，都颇受欢迎，申购率都是1.1。

本轮预售活动中最小型的项目是蔡厝港的Heart of Yew Tee，有68个二房式灵活单位，只供年长者申请，但也非常抢手，申购率都是2.3。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣受访时说：“目前各个项目的申购率还没有看到太大的升涨，但我相信很多人应该会趁着这个周末做好功课，决定申请哪个项目。因此下周就会看到很明显的趋势。”

他也指出，新推出的PLH项目带个公众不少额外的顾虑，比如建筑时间大约六年加上10年最低居住年限，意味着买家可能要到2037年才能转售，充满了变数。

“一些买家也可能会静待未来可能会有一些好地段不在PLH下推出，我们还不清楚究竟还有哪些地段会纳入PLH，比如文庆还是碧山一带等。”