本地餐饮业者疫情暴发后 首次举行大型实体行业展

（早报讯）本地餐饮业者自冠病疫情暴发后，首次迎来4个大型实体行业展，3天的活动预计将吸引3000人参与。

亚洲餐馆行业展（Restaurant Asia 2021）、亚洲咖啡行业展览（Cafe Asia 2021）、国际咖啡与茶叶展（International Coffee & Tea Industry Expo 2021）及亚洲烘焙与甜食展（Sweets & Bakes Asia 2021），从今天起一连3天在滨海湾金沙会展中心举行。

这四项行业展共吸引全球12个国家的113个展商前来参加，活动首两日开放给商业客户，最后一天供公众参观，入场免费。

为了让4个行业展顺利举行，主办单位会议与展览会管理服务公司（CEMS）严格实施安全管理措施，除安排安全距离大使现场执勤、也出动人工智能机器人为访客带路。基于防疫需要，活动一天分2个时段接待访客，每次限制现场最多500人。

新加坡餐饮业协会会长关国忠在开幕仪式上致辞时，呼吁政府放宽防疫措施，允许最多8人到餐馆堂食，条件是须完成冠病疫苗接种。

他强调，餐饮业者会尽力确保食客符合政府设下的可堂食规定。从本月10日起，政府允许同户最多五人上餐馆堂食，餐饮业协会希望人数限制进一步放宽，且不限于同住者。

关国忠指过去两年业者积极配合防疫措施，同时感谢政府向该行业伸援手，如协助减免租金、推出雇佣补贴计划等。

“过去两年对餐饮业者而言尤其艰难，但我深信550万名新加坡人对餐饮的需求不变，只要我们保持积极、维持弹性，一定会渡过这难关。”