道南欢庆创校115周年 校友会推纪念书籍

（早报讯）成立于1906年的道南学校今年欢庆创校115周年，学校今早举行校庆庆典，推出由校友会编撰的纪念书籍，校内新增设的学习空间也正式揭幕。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今早以主宾身份出席道南学校115周年校庆庆典，也是道南校友会名誉顾问的他在学校师生带领下参观校内新设施，还戴上虚拟实境眼镜，身历其境了解学校的历史。

陈诗龙也为学校新设的“创新所”（Innovation Oasis）主持开幕仪式。“创新所”旨在为学生提供让他们学习数码技术和环保意识等技能的专属学习空间。

“创新所”划分为三个区域，学生能在此运用编码知识设计游戏、学习如何推行可持续的生活方式，以及尝试自制和销售创新物品。

陈诗龙致辞时指出，道南师生不仅勇于创新，还积极参与社区活动、帮助弱势群体，回馈社会。“尽管道南不断创新和继续拥抱科技，我很欣慰它仍深深扎根于其传统和价值观。”

陈诗龙也肯定了新加坡福建会馆在推动属校发展方面所做的贡献。“福建先贤在1906年创立道南，福建会馆多年来资助学校的发展，特别是在建国前的殖民地时期，会馆承担为儿童提供教育的社会责任，多年来为新加坡的发展做出了贡献。”

福建会馆会长蔡其生在校庆上，回顾了道南学校的115年历史，借此鼓励学生珍惜学校现有的成就，继续秉持坚定的意志，在学习的道路上力求上进。

“道南虽然作出了成绩，但并没有自满，仍然积极探讨未来发展的机遇，刚开幕的‘创新所’就是个很好的例子。此外，学校还增设了科学探索花园‘诚毅园’，目前也正在建设媒体工作室和虚拟教学室等，力求打造一个鼓励学生不断探索、持续创新的未来学园。”

今年也是道南校友会复兴30周年，校友会在会长李成利博士带领下编撰的《道南校事》今天也正式推出。书籍收录历届师生和校友对道南的回忆，也记载学校的历史演变与发展。

此外，在庆祝建校115周年之际，道南校友会、家长、学生以及福建会馆的会员也不忘回馈社会，共同为狮子乐龄之友协会和儿童慈善团体彩虹俱乐部（Club Rainbow）各筹集1万1500元。

除了校庆，道南学校今早也为小六毕业生举办毕业典礼。道南学校校长傅勤予致辞时，特地为毕业生献上祝福。她说：“希望你们继续爱学习，学会爱，成为终身学习且品德高尚的国家栋梁，像道南校友会一样，情牵道南，回馈母校。”