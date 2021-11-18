洗肾老汉组屋楼下修脚踏车 老汉孙子谢绝援助

须洗肾的83岁老汉在组屋楼下帮人修理脚踏车赚生活费，新闻见报后许多读者和网友愿意伸出援手，但一名自称是老汉孙子的网友在面簿发贴文称祖父的确须洗肾，但家中不需要经济援助，他感谢大家对祖父的关心和善意。

《联合晚报》昨日（11月17日）报道，一名热心网友在面簿写出陈鸿源的故事，指他在巴西立一带的组屋楼下帮人修理脚踏车已有20多年，他两年前开始洗肾，因不想加重儿女负担，坚持自食其力，如今仍继续帮人修理脚车，赚取生活费。

陈鸿源的故事在网络上流传后，一名叫“Gabriel”的网友在面簿上传贴文，表示自己是陈鸿源的孙子，他感谢那些想要筹款帮助祖父的热心网民。

他说，虽然祖父需要洗肾，但家中的财务稳定，不需要任何经济援助。部分医疗费用由保险承担，其余的则由家庭成员负责。

另外，也有一些家庭成员从事理财顾问，他表示家人已安排好一切，确保祖父晚年会有良好的生活，几年来也有聘请一名女佣在家中照顾祖父母。

他解释道，祖父之所以会在组屋楼下修理脚踏车，是因为他想要自己挣钱。“家人每月都有给他零用钱，但他认为自己有能力照顾好自己，才拒绝接受。”

陈鸿源日前受访时向《联合晚报》说，孩子们有聘请女佣照顾行动不便的太太，还需要承担太太的医药费，他不想加重孩子的负担，才会继续在组屋楼下修理脚踏车。虽然赚得不多，但当做运动，做得也开心。

网友“Gabriel”在贴文最后补充道，虽然家人尊重他想要工作的选择，但也依旧关心他的身体健康。

他也呼吁大家，不必刻意上门支持他的生意，以免祖父需要工作更长的时间而疲惫不堪。记者今早通过面簿发短信给这名网友，但对方至截稿前仍未回复。