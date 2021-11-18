JJ个唱免距1米 须做检测全程戴口罩

本月尾出席林俊杰慈善演唱会的观众，座位不需要保持1米距离，但出席者必须已完成接种，而且全程戴上口罩，并且必须做活动前检测。

这是当局逐步放宽大型活动，并推行与冠病共存的试点计划后，首个在松绑下举行的实体演唱会。

演唱会的联合主办商滨海湾金沙在其网站上声明，由于林俊杰的演唱是疫苗接种差异化安全距离措施和检测（VDS+ test）规程的试点计划，按照规定，“所有音乐会观众都需完成全程疫苗接种，并且活动前的测试（PET）是阴性。”声明要出席者到卫生部认证的检测机构进行，或在滨海湾金沙设置的检测站进行。

在试点计划下，已完成疫苗接种者能在放宽的限制下参与更多活动。计划希望在疫苗接种差异化安全距离措施，加上进行活动前检测，在双管齐下后逐步让已接种者恢复生活常态。

这意味着出席林俊杰演唱会的歌迷必须已完成接种。此外，他们也必须全程都戴着口罩，活动前需要再做检测，检测结果要显现在合力追踪应用上。检测可以在主办单位和场地人员的督导或协助下进行。

演唱会的合主办商滨海湾金沙告诉《海峡时报》，出席者依然必须遵守一些条例，例如戴口罩，但演唱会上的座位安排不需要有1米的安全距离，或做出间隔一个空位的安排，场地能容纳更多人。

林俊杰“After the Rain”公益演唱会将在本月28日和29日举行，地点是滨海湾金沙剧院（Sands Theatre）。演唱会每晚的出席者大约有2000人，已经近乎爆满。

在试点计划下举行的大型活动，除了已接种者差异化安全措施和检测之外，也将放宽分区限制，或增加区内的人数。这些活动包括将在接下来举行的O n e Championship格斗赛事，以及在下个星期一开始举行的工业转型亚太区2021（Industrial Transformation Asia-Pacific）博览会。博览会不需要有分区限制，每个博览厅的出席人数也能从500人增加到1000人。

刚在星期二落幕的米尔肯研究所亚洲峰会（Milken Institute Asia Summit），虽然还是得分区进行，但在试点计划下区内的出席者人数已经从100增加到200人，在安全的情况下进行面对面交流。