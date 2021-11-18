网上众筹救“病猫” 越南女涉欺骗被捕

越南女伪造兽医收据，网上为病猫募捐，却被揭病猫在越南，结果涉欺骗罪遭警方逮捕。

一个名为“Nora Nur”的社交媒体账号近日在网上发贴，称刚刚救了一只被遗弃的白猫，还带去兽医诊所治疗。

贴文中附上了一个手机号码，还有白猫的X光照以及一张本地一家兽医诊所的收据。该网民呼吁公众转账捐钱时说：“5元、10元也能救他一命。”

募捐曝光后，前天就有网民踢爆这可能是骗局。

这名李姓女网民在面簿上贴文说，和家人捐款后发现不对劲，也联系上了收据上的兽医诊所，诊所证实没为名为“Nora Nur”的顾客，或是为贴文中的那只猫动手术。诊所也表示会报警处理。

她进一步了解到，这只猫是在越南动的手术，但由于当地的联络人不肯视讯通话，也无法提供转款至越南的证据，加上有些前言不对后语，让李小姐难以相信对方。

警方昨天（11月17日）发文告表示，于前天（16日）接获报案，指有人在社交媒体上发起众筹，声称要为一只流浪猫筹本地兽医诊所的医药费，但后来发现没有这回事。

警方介入此事后逮捕了一名20岁女子，另有一名20岁男子正协助调查。

据了解，被捕的女子是一名在本地生活的越南女，被调查的男子则是她的友人，而捐款的银行账户属于该男子。