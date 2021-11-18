约瑟林父亲病逝 享寿73岁

（早报讯）新加坡史上首位奥运冠军约瑟林的父亲科林·斯库林今天（11月18日）去世，享寿73岁。

这位前国家垒球运动员和退休商人在今年6月被诊断出肝癌后积极接受治疗，妻子严锦美偶尔会在社交媒体更新丈夫的身体近况。

昨天晚上，严锦美在Instagram透露科林·斯库林被送进了重护病房。她写道：“大家好，我又来了。谢谢大家的祈祷，以及给予科林的祝福。他现在在重护病房（High Dependency Ward），因为他肺里出现（变异）病毒，我们必须‘杀掉’它，科林才能继续享用他的Samy's Curry、巧克力蛋糕和Magnum雪糕。这就是我们当前的任务！这是迄今为止最严峻的挑战。”

遗憾的是，科林·斯库林还是敌不过病魔。

严锦美今午4时52分发面簿贴文，她在开头写道：“道别是艰难的，所以我们就从‘下次再见’开始吧。”

她表示，丈夫是一位坚强的斗士，虽然会想念他，但他已脱离了痛苦。

It is hard to say goodbye, so let's begin with "see you again". A loving father, a supportive brother, an outgoing... Posted by May Yim Schooling on Thursday, November 18, 2021

科林·斯库林与严锦美唯一的孩子约瑟林在游泳这项运动上展现出过人的天赋和对胜利的渴望，他们两人为了实现他的奥运冠军梦支出了超过100万元，包括卖掉了在澳大利亚珀斯的房子。

2016年，当年21岁的约瑟林在巴西里约奥运会男子100米蝶泳决赛为新加坡缔造历史，不仅战胜儿时偶像“菲鱼”菲尔普斯，还为新加坡赢得首枚奥运金牌。

《海峡时报》报道，约瑟林在2019年的一个访问中问父亲的最后一道问题是，他对成功的定义是什么？

科林·斯库林回答说：“成功就是能够看着镜子里的自己，并对你所看到的感到舒适。只要你自己感到舒适、快乐和满足，我认为这就是成功。”

现年26岁的约瑟林在今年东京奥运会未能卫冕，他当时在预赛出局后遭到不少网民的言语攻击。他的家庭友人ONE冠军格斗赛的创始人兼主席查特里·西尤堂在网上透露，约瑟林一家正在经历最艰难的时期，他的父亲在奥运开始的几周前被诊断患上癌症，一直在接受化疗。

他还说，约瑟林当时不仅肩负着世界的重担，还在经历了个人生活中的艰难时刻，但他不是一个会找借口的人，不会把比赛失利归咎在父亲患病这件事上。