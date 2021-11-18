市场等待新催化剂 海指周四回涨0.1％

（早报讯）亚太股市情绪受隔夜美国股市下跌的影响，今天（11月18日星期四）小幅涨跌，投资者选择等待新的催化剂推动市场方向。新加坡股市的海峡时报指数今天早盘亦一度受压但迅速收复失地，午盘保持涨幅，最终收涨0.13％或4.34点，收于3237.02点，结束两天微跌，主要支持仍然来自银行股。

较早闭市的悉尼股市亦微涨0.12％，但从东京、首尔到上海、深圳和香港都下跌。香港股市跌幅最大，闭市时跌幅达1.29％。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说：“隔夜华尔街股市没有带来正面的推动，亚洲市场今天涨跌互现。区域市场情绪围绕着中国恒大出售资产的进展，但股价的负面反应反映了投资者对违约仍有可能发生的担忧。日本新的经济刺激计划也有一些积极的进展，它推动新支出支持日本经济，这使早前股价的损失减少。”

他认为，新加坡市场基本上横摆，意味着投资者持守以待新的催化剂出现以推动市场方向。“虽然本地冠病新增确诊病例昨日飙升，海指目前保持稳定，投资者似乎已相信即便如此，经济重新开放将继续。”

本地股市今天整体交易量增至18亿9000万股，交易总值则跌至约9亿5600元。上升股231只，下跌股233只。13只海指成份股上涨，10只下跌，其余持平。星展集团控股（DBS）和大华银行（UOB）的股价今天各涨0.81％和0.22％，闭市报32.47元和27.64元。吉宝企业（Keppel Corp）股价今天涨0.94％，收报5.35元。它们给予海指最大的支持。华侨银行（OCBC）股价今天持平于11.81元。

新加坡报业控股（SPH）今天股价涨0.42％，闭市报2.38元。它今天在预先书面回答股东在来临股东大会的提问时表示，若私有化献议无法获得股东批准，公司随时准备继续发展业务。继续经营业务会是公司的一个选项。

在本财年，正在持续运营的不包括媒体业务在内的所有业务均有所改善，管理层致力于继续推展零售与商业、学生宿舍、老年护理和数码业务等各项业务的增长战略。

维京海事海洋（Viking Offshore & Marine）今天价量齐飙，股价飙升18.42％，闭市报9分，交易量高达4亿7800万股（总值479万元）。它今天闭市后宣布，多名投资者联合向大股东Blue Ocean Capital Partners以及Ng Yeau Chong买下4亿7794万股股权或87％股权，每股购价0.01元（比周三的7.6分闭市价低86.84％）。因此，它们联合以每股0.01元的价格向其余股东提出无条件全面收购献议。

在观察名单中的SMI Vantage今天股价飙升72.31％，闭市报11.2分，交易量超过1亿2759万股，是全场第二活跃股。它昨日闭市后宣布，同在美国纳斯达克上市的The9 Limited签署合作谅解备忘录，探讨发展非同质化代币（Non-Fungible Token）交易平台。公司预计会在数周内确定相关细节。

美德向邦医疗国际（Medtecs International）今天股价跌1.54％，闭市报0.32元。它昨日闭市后披露，2021财年第三季业绩预计不如截至去年底的上半年，但依然将取得盈利。