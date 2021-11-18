2020全国人口健康调查 每三人中超过一人患高血压

（早报讯）社会趋势演变导致国人心血管疾病危险因素增加，最新全国调查显示，每三个新加坡人中，就有超过一人患有高血压，近四成人有高血脂，较以往显著增加。

吃得太咸是造成高血压频发的原因之一。盐是钠的主要来源，根据2018年数据，每10名本地居民中就有九人摄入量超标。国人平均每天摄入1.8茶匙盐，远超世界卫生组织不超一茶匙的建议。

保健促进局正计划加大“减盐”力度，让商家重新调配低盐调味酱料，并展开全国性运动，鼓励国人减少饮食中的含盐量。更多细节将在未来几个月公布。

卫生部和保健促进局今天（18日）公布2020年全国人口健康调查（National Population Health Survey）。当局在2019年9月至2020年3月间，抽样访问6250名18岁至79岁国人。

结果显示，患有高血压的国人从2017年的24.2％大幅升至2019年至2020年的35.5％。有高血脂的人则从35.5%％升至39.1％。高血压病患中，超过一半（52.4％）是在为调查接受健康检查时，才查出患病。

高血压的发病比率也随年龄上升，从18岁至29岁的约10％，上升到70岁至74岁的74.9％。患病男性（41％）也多于女性（30.2％）。

卫生部和保健局指出，国人近年更常在外用餐或叫外卖，或是食用冷冻食品和快熟面等速食，这些饮食和生活习惯的改变，加上人口老龄化和肥胖症等因素，都导致高血压和高脂血症的发病率上升。

尽管我国自2016年起向糖尿病“宣战”，调查发现有9.5％的人患糖尿病，较2017年的8.8％有所上升。有肥胖症的人也从2017年的8.6％升至10.5％，并以50岁至74岁年龄层、男性和马来族居多。超过两成人的身体质量指数（body mass index，简称BMI）也在危险水平。

在从未确诊糖尿病、高血压或高血胆固醇的40岁至74岁国人中，定期检查这三种慢性病的人有63％，低于2017年的66.4％。

调查还发现，本地居民每周至少进行150分钟中等强度体力活动的人数有所减少。不过，每周至少三次参加20分钟以上休闲锻炼活动人有增加趋势，从2017年的29.4％增至33.4％。

此外，虽然定期喝酒的人保持在2.2％的低水平，但纵饮（binge drinking）的比率却从2017年的8.8％和2019年的10.2％，增加到去年的10.5％。

有14.6％的男性曾在过去一个月纵饮，女性则有6.5％。相比之下。以年龄来看，18岁至39岁群体最为突出，有约五分之一的该年龄段男性有纵饮习惯。

纵饮的定义男女有别，指的是男性过去一个月内曾一次过喝超过五杯酒精饮料，或女性一次过喝超过四杯酒精饮料。

令人欣喜的是，本地吸烟率逐年下降，从2010年的13.9％降至2017年的11.8％，去年为10.1％。50岁至59岁最多人吸烟（13.4％）。有17％男烟客要每天过烟瘾，数量平均为13支；每天吸烟的女性有3. 4％，数量为10支，较去年多一支。

卫生部表示，本次调查结果更多反映了国人在冠病疫情前的生活方式所带来的结果。疫情对国人带来的冲击，要在之后的报告中才能更好体现。

为了帮助公众建立健康习惯，当局也利用科技手段，通过全国健步大挑战（National Steps Challenge）和较健康餐饮计划（Healthier Dining Programme）等项目，并在HealthHub等网络平台推广健康知识。

全国人口健康调查每年进行一次，目的是从具有代表性的常住人口样本中及时且定期提供有关糖尿病、高血压、高血脂等非传染性疾病的患病率，以及吸烟、饮酒和缺乏运动等相关风险因素的信息。

卫生部说：“健康最终是个人的责任，每个人都可以在实现和维持我国健康方面发挥作用。个人可以通过做出有意识的决定，打造健康的生活方式来发挥作用。”