竹脚医院招募150名儿童试打冠病疫苗 接种后15个月内须定期抽血

（早报讯）竹脚妇幼医院展开的儿童冠病疫苗试打计划预计招募150名有意接种的5岁至11岁的健康儿童，接种后医院会对他们进行长达15个月的跟进观察。

竹脚妇幼医院儿科内科部门传染病科资深顾问医生杨居福在答复《联合早报》电邮询问时指出，参加这项获得卫生部支持的研究的儿童都必须从未感染过冠病，也不能因癌症或接受化疗而存在免疫缺陷。不过患有特定受到控制的病症，如哮喘和湿疹的儿童可参与计划。

他说：“我们会为参与的5至11岁儿童施打两剂儿童疫苗，两剂疫苗之间相隔三周。在之后的15个月里，这些参与者必须定期抽血，让我们确定他们体内抗体的水平和免疫反应。参与者在接种疫苗后也必须完成七天的‘疫苗接种日记’，以评估疫苗的副作用。”

针对如果儿童接种疫苗出现不良反应将如何处理，杨居福指出竹脚妇幼医院的疫苗接种中心能应对任何的紧急事故。如同成年人一样，儿童在接种后须进行半小时的观察才能获准离开。

他说：“一些儿童在接种冠病疫苗后可能和成年人一样，出现接种处疼痛、疲劳、红疹、头痛和发烧的症状，这些情况通常都会在几天内自然消退。这些副作用是人体在增强保护或免疫时的正常表现。”

与卫生部之前发出针对青少年的建议一样，儿童在接种疫苗后的两周内应该避免从事激烈运动。