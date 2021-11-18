新加坡民航局11月22日早上10时开放马国疫苗接种者通行证申请

（早报讯）新加坡和马来西亚疫苗接种者空中旅游走廊开通初期，每天会有六趟往返新加坡和吉隆坡的航班。有意通过旅游走廊入境我国者可从本月22日早上10时起申请疫苗接种者通行证。

新马两国将于本月29日开通樟宜机场和吉隆坡国际机场之间的疫苗接种者空中旅游走廊（VTL）。通过这项计划，完成疫苗接种者只要检测结果呈阴，就能免隔离入境。

新加坡民航局今午（11月18日）发文告公布更多计划细节。

VTL启动初期，樟宜机场和吉隆坡国际机场每天会有六趟指定航班。这些航班将由新加坡航空、酷航、马来西亚航空、亚洲航空、捷星航空、马印航空提供。

有意通过VTL入境我国的短期旅客和长期证件持有者须先申请疫苗接种者通行证（VTP）。民航局将从下周一（22日）早上10时起接受申请，新加坡公民和永久居民以及12岁以下孩童返新时无需VTP。

在疫情之前，樟宜机场至吉隆坡国际机场是全世界最繁忙的航线，每天大约有40个航班往来，通过樟宜机场入境者平均有7000人。

民航局指出，新加坡和马来西亚经济联系紧密，两国人民关系密切，开通VTL是重要的一步，可让两个近邻重开边境、促进商务以及允许更多家庭团聚。

新马VTL与其他VTL国家的规定相同。旅客须在启程前两天接受聚合酶链式反应（PCR）或由专人进行的快速抗原检测（ART），入境我国后则得接受PCR检测。至于入境马国的规定，则可查询https://www.imi.gov.my。