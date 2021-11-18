贸工部：不久后将公布新马陆路关卡免隔离跨境安排

（早报讯）柔佛州务大臣哈斯尼宣布马来西亚将于本月29日与我国开通陆路关卡的疫苗接种者旅游走廊，我国贸工部指出，两国政府就相关跨境安排的讨论取得良好的进展，有望不久后公布更多详情。

根据马国媒体报道，哈斯尼星期四（11月18日）在柔佛哥打丁宜迪沙鲁为迪沙鲁福朋喜来登酒店开幕时，宣布新马两国陆路关卡将在29日开通疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）。他指出，陆路关卡一旦开放，不只是在新柔两地工作的民众可往来，包括一般民众也享有这项便利。

我国贸工部受询时指出，新马两国就进一步恢复两国之间的连接展开密切合作，有关陆路VTL安排的讨论也取得良好进展。

“两国有不少员工已经很多个月没能见到家人。为了让他们与家人团聚，他们会是我们重开陆路边境的其中一个优先考量。我们希望能尽快敲定VTL详情，一旦确定就会公布。”

新马两国也会在本月29日开通樟宜机场和吉隆坡国际机场之间的VTL。交通部长易华仁今晚在面簿贴文说，自上周宣布与马国开通VTL以来，许多新加坡人和马来西亚人都很期待当局提供详情。

他指出，VTL计划是重开新马边境的重要一步。“我们也正同马方讨论恢复兀兰关卡和第二通道的陆路旅行，希望很快能提供更多详情。”