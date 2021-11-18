挂牌公司奕力将参与投资于本地第四家鸡蛋农场

（早报讯）主板挂牌公司奕力（Ellipsiz）宣布投资农业食品行业，入股日本最大鸡蛋供应商在本地的一家投资控股公司——ISE Capital Management（简称ICM），ICM掌控的ISE Foods Holdings公司（简称IFH）刚获准在本地兴建新的鸡蛋农场，将成为我国第四家鸡蛋农场。

奕力公司今天（11月18日星期四）闭市后透露，它已签署有条件买卖协议，将投资200万元持有ICM的20％股权。

日本企业伊勢食品（ISE Foods Inc.）持有ICM的大多数股权，并通过ICM拥有在本地成立的IFH公司的70％股权。

奕力公司透露，IFH在今年9月已和新加坡食品局（Singapore Food Agency）签署备忘录，要在新加坡发展和经营我国第四家鸡蛋农场。根据备忘录，农场将分阶段发展，预期在2026年全面落成。

奕力公司说，拟议的收购使公司能够进入农业食品行业，并与鸡蛋行业中的一个成熟的参与者和市场领导者合作。这项投资是一个立足点，在此基础上，公司可能有机会考虑农业食品行业，并在未来增加其在这个行业的投资。

奕力公司立足于工程服务行业，为半导体和电子业者提供工程与服务方案，为电子制造业的自动化设计和制造精密工程方案，分销各种半导体、电子制造和电信行业的生产、测试和检测器材。

奕力公司今天股价跌1.47％，闭市报0.335元。