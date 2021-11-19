（早报讯）本地股市昨日在淡静的交易中先跌后起，投资者选择等待新的因素推动市场方向。海峡时报指数昨日收涨0.13％或4.34点，闭市报3237.02点，结束两天微跌，主要支持仍然来自银行股。

华尔街隔夜股市表现不一，纳斯达克指数起0.45%，标普500指数起0.34%，而道琼斯工商指数则下滑0.17%。

今天（11月19日）值得关注的股票：

*新电信（Singtel）今早宣布澳大利亚子公司澳都斯（Optus）旗下的Optus Finance已为3亿澳元的七年期固定利率可持续发展挂钩债券定价，该债券将于本月24日发行。

该债券由澳都斯和某些子公司担保，并在新电信的可持续发展Olives下推出融资计划。债券票息为每年2.60%，并将于2028年11月24日到期。该股昨天维持在2.52元。

*中国光大水务（China Everbright Water）今早宣布已与河北省黄骅市城市管理综合行政执法局签署协议，取得河北沧州黄骅污水处理厂政府和社会资本合作（PPP）项目，投资额约人民币2亿零800万元。

项目公司将由光大水务组建并持有95%股权，以PPP模式负责黄骅项目的投融资、运营和维护，特许经营期30年。

*QT Vascular表示，发出意向通知要求举行临时股东大会，以罢免首席执行官兼执行董事康斯坦丁诺斯（Eitan Konstantino）和三名董事的股东Mission Well，声称是公司的长期股东，但根据公司的记录，截至今年10月31日，Mission Well看似并未被列为股东，而是在近来11月才成为主要股东。

至于有关康斯坦丁诺和三名董事被指近年来一直在减持公司股权，QT Vascular表示，康斯坦丁诺是美国居民，脱售股权的收益被用来履行他在美国的税务责任。该股今早要求恢复交易。

*创值科技（Addvalue Technologies）今早要求暂停交易。

*吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）投资认购第一通网络私人有限公司（M1 Network）发行的8970万元债券和优先股的计划，引来许多投资者的关注。

信托昨天强调，这项投资将为单位持有者创造价值，包括今后15年每年带来1100万元的稳定现金流。这项投资的有效投资回收期是八年。独立财务顾问的意见是，这项投资属于一般商业条款，不会不利信托和单位持有者的利益。

*维京海事海洋（Viking Offshore & Marine）昨日价量齐飙，股价飙升18.42％，闭市报9分，交易量高达4亿7800万股，全场最活跃。它闭市后宣布，多名投资者联合向大股东Blue Ocean Capital Partners以及Ng Yeau Chong买下4亿7794万股股权或87％股权，每股买价为1分（比周三的7.6分闭市价低86.84％）；它们也联合以1分的价格向其余股东提出无条件全面收购献议。

*华联力宝医疗（OUE Lippo Healthcare）的合资医院Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing（简称“班莱医院”），昨日成为缅甸第一家直接向国药集团（Sinopharm）购得冠病19疫苗的私人医院集团，并已设立四个疫苗接种中心，每天可为1万人接种疫苗。

*凯利板挂牌公司美特尔（Metal Component Engineering）将私下发售6653万股新股给15个投资者，每股售价4.95分，所筹约330万元资金主要将用于推动其医疗和电子商务业务的发展。这批新股占公司扩大后股本的13.2％。