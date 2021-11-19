雨季将至 公用局采取新措施防涝

（早报讯）每当下起强降雨时，本地一些低洼地区和水患热点都有可能发生突发性淹水，影响公众出行。为了在年底雨季来临前做好准备，公用事业局过去一年推行了一系列新的防涝措施，包括添购防涝应急车、加强测雨能力，以及测试自动防涝栅栏等。

公用局今天（11月19日）发文告说：“东北季候风将至，接下来的天气预计会更加潮湿，公用局因此推出一系列新措施来提升测雨、雨势监控和防涝的能力，避免公众和公路使用者受突发淹水事件影响。”

东北季候风季节一般落在每年12月至隔年3月，其中以12月和1月的雨水量最为充沛。

公用局今年4月开始采用新的防涝应急车，车队由13部车子组成，它们已在今年8月全数上路。今年8月20日淡滨尼10道和巴西立12通道交界处发生严重水患，防涝应急车也到场支援。

这款特别设计的车子可以驶过最高70公分深的积水，车上配有便携式挡水栅栏和吸水防涝袋。它具备全球定位功能，及可全方位移动和变焦的摄像机（pan-tilt-zoom camera），控制中心能通过远程遥控摄像机，实时追踪应对车的位置和路面淹水情况。

有关水患现场的信息都会传送回公用局设在环境大厦的联合控制中心，协助工作人员决定如何调派资源。除此之外，控制中心也会密切留意集水区与水道运作系统采集到的信息，以全面掌握水患的最新情况。

集水区与水道运作系统于2016年启用，一开始只用来观察本地蓄水池和排水运作情况。公用局说，为了进一步加强水患监测能力，系统现也能收集水患相关资料，包括沟渠水位、防涝应急车的位置、闭路摄像机画面和天气预报等。

另一方面，雷雨预测系统经提升后，全岛现设有六个测雨雷达，比原本的三个多出一倍。雷达数量越多信号重叠的区域就越广，可以解决无线电波衰减或被建筑阻挡的问题，进而提高系统可靠度。